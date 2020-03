Nuove date per le tre gare di Mid – Ohio, Laguna Seca e Road Atlanta, che cambiano la propria collocazione all’interno del calendario dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Dopo la definitiva cancellazione del GP di Long Beach a causa della diffusione del coronavirus, IMSA ha cercato una soluzione per garantire che le restanti dieci competizioni siano disputate.









Il primo circuito ad essere ricollocato nel calendario è quello di Mid – Ohio. La competizione di Lexington, originariamente prevista per il 3 di maggio, è stata rinviata all’ultimo fine settimana di settembre. Nel week-end del 27 settembre si disputerà quello che doveva essere il quarto atto del campionato. Bisogna sottolineare come la tappa in Ohio sia stata inserita nella stessa domenica dove verrà recuperata la 24h del Nuerburgring.

IMSA ha dovuto rivedere i propri programmi anche l’evento di Laguna Seca. La pista californiana, prevista come penultimo round della stagione il 20 settembre, è stata anticipata a domenica 6 settembre in seguito alla decisione di ACO e FIA di posticipare la 24 Heures du Mans 2020. Una scelta obbligata visto che molti piloti partecipanti all’IMSA WTSC sono direttamente impegnati nella classica francese.

L’ultima delle tre gare che verranno modificate è la Petit Le Mans. La 10h di Road Atlanta, prevista come penultimo appuntamento del campionato dopo la posticipazione della 12h di Sebring, slitta di una settimana. La Petit Le Mans 2020 si terrà sabato 17 ottobre, circa un mese prima dell’epilogo di Sebring.

Non conosciamo cosa accadrà per il GP di Belle Isle. La tappa di Detroit, confermata per il primo fine settimana di giugno, potrebbe non essere disputata. Non ci sono notizie in merito, ma la possibilità di annullamento dell’evento è concreta.

Ricordiamo come questi cambiamenti nel calendario influiscano anche sull’IMSA Michelin Pilot Challenge, sull’IMSA Porsche GT3 Cup Challenge e sull’IMSA Prototype Challenge.

Luca Pellegrini