Dal Sebring International Raceway tutto è pronto per l’ultima prestigiosa competizione endurance del motorsport: la 12h di Sebring. Dopo il rinvio a marzo per l’emergenza sanitaria, la prestigiosa corsa statunitense si disputerà per la prima volta nel mese di novembre.

Nello Stato della Florida si chiude anche la stagione dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, la principale serie americana riservata alle GT ed ai prototipi. Il campionato è più che mai incerto ed in due delle tre categorie iscritte si deciderà tutto nell’ultimo decisivo evento.

12h Sebring e la sfida in DPi, Penske assalta il secondo titolo

Helio Castroneves/Ricky Taylor approdano a Sebring al comando del campionato. Acura #7 di Penske, quattro volte a segno in questa stagione insegue il secondo titolo consecutivo e la seconda affermazione nella 12h, vinta nel 2008.

A 12 anni di distanza da quell’impresa, Helio Castroneves/Ricky Taylor/Alexander Rossi e Juan Pablo Montoya/Dane Cameron/Simon Pagenaud si contendono il successo contro le Cadillac. Non dimentichiamo che la competizione endurance di sabato sarà l’ultima competizione con il binomio Acura-Penske, realtà che si divideranno al termine del 2020

Dopo l’evento di Laguna Seca, disputato tre settimane fa, la vettura #10 del WTR di Rengen van der Zande/Ryan Briscoe si trova a due punti di distacco dalla già citata #7. La coppia che ha vinto la 24h di Daytona e la Petit Le Mans in compagnia del neozelandese Scott Dixon, si appresta a vivere l’ultimo decisivo round dopo aver perso 10 punti in California.

In lotta per il successo, con 9 lunghezze di ritardo dall’Acura, c’è la Cadillac #31 dell’Action Express Racing con Pipo Derani/Felipe Nasr. I due brasiliani verranno supportati da Gabby Chaves. Non ci sarà Filipe Albuquerque, impegnato nel FIA WEC con United Autosport nella 8h del Bahrain.

Non dimentichiamoci di altri due équipe molto interessanti per il successo. La prima è la Cadillac #5 del Mustang Sampling Racing con i francesi Sebastien Bourdais/Tristan Vautier/Loic Duval, mentre la seconda è la Madza. Sulle due vetture sono confermati Olivier Jarvis/ Tristan Nunez/Olivier Pla #77 e Jonathan Bomarito/Harry Tincknell/Ryan Hunter-Reay #55, pronti all’ultima sfida dopo una discreta stagione.

A Sebring verrà incoronato anche il campione della Michelin Endurance Cup, la classifica che somma i punti raccolti nelle quattro competizioni endurance. Per quanto riguarda la classe Dpi, van der Zande/Briscoe #10 sono al comando con 33 punti contro i 28 di Nasr/Derani/Albuquerque #31. Non consideriamo Scott Dixon, virtualmente secondo in campionato, ma impossibilitato a vincere per aver boicottato la 6h di Road Atlanta per l’impegno in IndyCar Series. Ricordiamo che questa speciale classifica assegna dei punti alla 4^, 8^ e 12^ ora ed è indipendente dalla graduatoria del campionato.

Corvette saluta Gavin, Porsche e BMW all’attacco degli americani

Con il secondo posto nella tappa a Laguna Seca, lo spagnolo Antonio Garcia e l’americano Jordan Taylor si sono laureati campioni della classe GTLM con una prova d’anticipo.

La coppia della Corvette C8. R #3 insegue il primo successo in una competizione endurance dopo il terzo posto alla 24h di Daytona ed il secondo alla Petit Le Mans. Con cinque affermazioni all’attivo in dieci competizioni, Garcia/Taylor/Catsburg sono pronti a dare battaglia a Sebring dove si contendono il trofeo con BMW e Porsche.

La formazione bavarese, sbarca in Florida al comando della classifica della Michelin Endurance Cup. J. Krohn / J. Edwards sono al momento al comando di questa speciale classifica con 37 punti contro i 31 della Porsche #911 di N. Tandy / F. Makowiecki. La coppia, supportata dall’australiano Matt Campbell, ha vinto la Petit Le Mans e si appresta a confermarsi a Sebring, prova vinta lo scorso anno.

La casa di Stoccarda insegue il terzo successo consecutivo in questo 2020 dopo aver vinto, il 1° novembre, la manifestazione sprint a Laguna Seca con Bamber/Vanthoor #912.

La competizione di sabato sarà l’ultima gara full-time per Olivier Gavin. Il britannico saluta dopo 19 anni consecutivi la casa americana e si appresta a vivere la 12h di Sebring insieme all’americano Tommy Milner ed allo svizzero Marcel Fasseler.

12h Sebring in GTD: lotta a tre per il titolo

Dopo un’emozionate Petit Le Mans, la prova sprint al WeatherTech Raceway Laguna Seca ha radicalmente cambiato al classifica generale a 12h dal termine della stagione.

L’Acura #86 del Meyer Shank Racing w/Curb-Agajanian di Mario Farnbacher/Matt McMurry/Shinya Michimi è al momento al comando della classifica generale grazie al successo di tre settimane fa. L’Honda NSX GT3 si presenta al championship decider con 7 lunghezze di vantaggio sulla Porsche #16 del Wright Motorsports di Ryan Hardwick/Patrick Long.

La difficile prova in California ha complicato la corsa al successo di Aron Telitz. L’americano dell’AIM VASSER SULLIVAN (Lexus) si trova al momento con 8 punti dall’Acura che insegue la seconda affermazione del 2020 in una competizione endurance dopo aver primeggiato, lo scorso settembre, nell’inedita 6h di Road Atlanta.

La vettura #86 insegue il titolo nella Michelin Endurance Cup dove sfiderà la Lamborghini Huracan GT3 #48 del Paul Miller Racing. La GT3 di Bryan Seller/Madison Snow/Corey Lewis, a segno a gennaio nella Rolex 24 at Daytona, comanda questa speciale classifica con 35 punti contro i 26 della #86.

A Sebring ci si attende una buona prestazione da parte della BMW #96 del Turner Motorsport di Bill Auberlen/Robby Foley e della Ferrari #63 di Scuderia Corsa con Cooper MacNeil/Alessandro Balzan/Jeff Westphal, a segno nella Petit Le Mans 2020.

La manifestazione che ci apprestiamo non avrà in gruppo la Porsche #9 del Pfaff Motorsport. Ricordiamo che la compagine canadese ha gran parte del campionato per le limitazioni al confine americano dovute al Covid-19.

Appuntamento sabato 14 novembre a partire dalle 15.10, come sempre su IMSA.com

Luca Pellegrini