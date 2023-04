Dopo i test pre-stagionali svoltisi in Spagna, Francia e Italia, la Formula Regional European Championship by Alpine si appresta ad iniziare la stagione con il primo round che si svolgerà ad Imola tra il 21 e il 23 Aprile. L’evento sarà inserito all’interno dell’ACI Racing Weekend, in cui si potrà assistere alla gare di F4 Italiana – anch’essa al debutto stagionale – TCR Italy ed altri campionati nostrani a quattro ruote.

Team e piloti

Un’annata più che mai incerta attende la Formula Regional. Dopo i tre test, Prema si è dimostrato il team da battere con Rafael Camara costante protagonista. Il brasiliano, infatti, si è confermato il più veloce al Paul Ricard e a Monza. Dovrà però guardarsi le spalle dal suo compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli, tra i favoriti oltre al tedesco Tim Tramnitz (R-ace GP) ed all’austriaco Charlie Wurz (ART). L’italiano, nell’intervista realizzata dalla nostra redazione in occasione dei test di Monza, ha dichiarato che la Formula Regional richiede adattamento. Ma il titolo colto nella serie asiatica al debutto ha già evidenziato le indiscusse qualità da parte del pupillo di casa Mercedes.

Chi sarà quindi l’erede dello scandinavo Dino Beganovic? Oltre ai piloti già citati, è necessario menzionare anche Lorenzo Fluxá (PREMA), Kas Haverkoort (VAR) e Maceo Capietto (RPM). Con alcuni piloti che non sono stati annunciati, la novità principale delle forze in pista nel 2023 riguarda i team. Alle squadre già presenti nelle stagioni precedenti va ad aggiungersi Sainteloc Racing, che subentra a FA Racing. Nuova sfida per i francesi che parallelamente continueranno il programma nel GTWC Europe e nel GT4.

In scena anche Giovanni Maschio, giovane promettente che dopo l’esperienza nell’ultima stagione della Formula Regional Middle East parteciperà alla categoria continentale con Monolite Racing. La compagine citata vedrà protagonista anche l’americano Enzo Scionti, mentre non ci sarà il russo Kirill Smal, impegnato a Barcellona nella Michelin Le Mans Cup.

Format del weekend e calendario

Il format dei weekend resta invariato. Il venerdì si svolgeranno due sessioni libere da 50 minuti. Sabato e domenica, invece, ci saranno una sessione di qualifica di 20 minuti per gruppo (due determinati dai tempi del venerdì) e una gara di 30 minuti più 1 giro.

Per quanto riguarda il punteggio, invece, gara 1 e gara 2 assegneranno i tradizionali punti ai primi dieci piloti classificati di ogni gara con 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 e 1 punto. A differenza delle altre categorie propedeutiche, non saranno assegnati bonus per la pole position o il giro più veloce.

Come nelle stagioni precedenti, la Formula Regional si disputerà su 10 circuiti della Formula 1. Ecco il calendario della stagione 2023, che conta ben 3 appuntamenti italiani:

Data Gara Circuito 21-23 aprile Italia Imola 19-21 maggio Spagna Montmeló 16-18 giugno Ungheria Hungaroring 29 giugno – 1 luglio Belgio Spa-Francorchamps 7-9 luglio Italia Mugello 21-23 luglio Francia Paul Ricard 8-10 settembre Austria Red Bull Ring 15-17 settembre Italia Monza 13-15 ottobre Paesi Bassi Zandvoort 20-22 ottobre Germania Hockenheim

Appuntamento quindi a Imola dove la Formula Regional inizierà a fare sul serio. Prove libere venerdì 21 ore 11:10 e 15:10 per poi attendere il sabato dalle 10:35 le qualifiche e alle 16:25 gara 1. La domenica si anticipa: qualifiche dalle 9 e gara 2 alle 15.

L’autodromo sarà aperto al pubblico con ingresso gratuito.

Anna Botton