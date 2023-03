Manca poco più di un mese all’inizio della stagione 2023 di Formula Regional by Alpine, ma con i primi test alle porte (17/18 Marzo a Barcellona), in questi giorni numerosi annunci sono arrivati sui piloti che si contenderanno il titolo con Andrea Kimi Antonelli, tra esperti e tante facce nuove. Chi sarà l’erede di Dino Beganovic, vincitore della passata stagione?

Confermato un pilota su tre

La stagione 2023 di Formula Regional vedrà un pilota su tre confermato in categoria. Var Amesfoort Racing è il team che mantiene quasi intatta la line-up: Joshua Dufek e Kas Haverkort, entrambi in top 10 nel 2022 e rispettivamente secondo rookie e quinto in classifica, avranno infatti il compito di migliorare o comunque confermare le prestazioni dell’anno precedente.

Si ripresentano confermati dai team Arden e Trident anche Joshua Duerksen e Roman Bilinski, mentre per gli altri che avevano affrontato il 2022 in FRECA si tratta del gioco delle sedie. Sono 9 infatti i piloti che gareggeranno per il secondo anno in categoria, cambiando team. Matias Zagazeta, Santiago Ramos e Levente Révész, dopo un 2022 concluso con zero punti, sperano che il cambiamento d’aria porti migliori risultati e maggiori soddisfazioni: per il primo non sono concessi errori dato che R-Ace GP vorrà tornare a giocarsi il titolo, mentre Arden e RPM vorranno conquistare più punti possibili.

Forze in pista

Nonostante alcuni team debbano ancora ultimare l’ufficialità delle proprie line-up, un quadro di quali saranno le forze in campo è già presente. Il team Prema cercherà di difendere il titolo con Lorenzo Fluxa, che porterà in pista l’esperienza acquisita nel 2022 con R-Ace GP, e i debuttanti Andrea Kimi Antonelli e Rafael Camara, entrambi promossi dalla F4 Italiana. Una line-up di spessore quella che cercherà di tenere alto il tricolore. I francesi R-Ace GP e Art GP non resteranno a guardare. Principali avversari di Prema nella scorsa stagione, faranno il possibile per restare seconda e terza forza del campionato. Il team vice-campione, oltre a Zagazeta punterà su Tim Tramnitz, passato da Trident, e Martinius Stenshorne, mentre il team del secondo classificato Minì sfrutterà il talento degli esordienti Wurz e Amand, saliti dalla F4 Italiana, insieme all’esperienza di Van Hoepen.

Il team esordiente Sainteloc Racing, entrato al posto di FA Racing, affronterà la prima stagione di Formula Regional con i rookie: saranno infatti Emerson Jr Fittipaldi e Nicolàs Baptiste Velasco, oltre ad un terzo che deve essere ancora svelato, i piloti di punta.

Quest’anno, con la partenza della F1 Academy, campionato tutto al femminile, la presenza di donne è diminuita. Solo una, infatti, competerà in Formula Regional cercando una sfida alla pari con i maschi: Maya Weug farà il suo debutto con KIC Motorsport, reduce da un 2022 in cui ha migliorato le proprie prestazioni.

Poca Italia, ma di talento e prospettiva

Rispetto alla stagione precedente, la Formula Regional nel 2023 non vedrà una nutrita pattuglia italiana. Oltre ad Antonelli, infatti, solo un italiano sarà in pista: Giovanni Maschio. Il 16enne all’esordio in categoria, nel 2022 ha evidenziato una costante crescita gareggiando in F4 Italiana, Formula X Pro Series, dove a Monza ha vinto l’ultima manche della stagione, e in alcuni appuntamenti del campionato italiano Sport Prototipi, ben comportandosi al confronto con i senatori della categoria.

Entrambi debuttanti, i due giovani si sono potuti allenare alla guida della vettura nel torneo invernale Formula Regional Middle East Championship, vinto da Antonelli. Le prospettive della stagione per loro sono diverse, con il pilota Prema che tenterà di aggiudicarsi il titolo al primo anno, mentre per Maschio sarà un ulteriore anno di crescita, questa volta con il team Monolite, anch’esso italiano.

Line-up Formula Regional 2023

ART GP – Charlie WURZ, Marcus AMAND, Laurens VAN HOEPEN

PREMA RACING – Andrea Kimi ANTONELLI, Lorenzo FLUXA, Rafael CAMARA

ARDEN – Joshua DURKSEN, Levente REVESZ, Tom LEBBON

VAN AMERSFOORT – Kas HAVERKORT, Joshua DUFEK, Niels KOOLEN

R-ACE GP – Tim TRAMNITZ, Matias ZAGAZETA, Martinius STENSHORNE

TRIDENT – Roman BILINSKI, Nikhil BOHRA, Owen TANGAVELOU

SAINTELOC RACING – Nicolas BAPTISTE VELASCO, Emerson Jr FITTIPALDI

MONOLITE – Giovanni MASCHIO, Enzo SCIONTI

RPM – Santiago RAMOS, Maceo CAPIETTO, Adam FITZGERALD

MP MOTORSPORT – Victor BERNIER, Sami MEGUETOUNIF, Dilano VAN ‘T HOFF

KIC MOTORSPORT – Maya WEUG, Oleksander PARTYSHEV, Shannon LUGASSY

G4 RACING – Alessandro GIUSTI

Anna Botton