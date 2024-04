Il sabato del Gran Premio di Cina ha confermato - tra Sprint Race e qualifica - la supremazia della Red Bull e, in particolare, di Max Verstappen. Il pilota olandese, scattato quarto nella Sprint, ha risalito il gruppo in soli nove giri e nei rimanenti 10 ha messo - tra sé e Lewis Hamilton - un gap di oltre 10". Se le simulazioni lo danno quindi intoccabile, dietro di lui la lotta sarà serrata, con Sergio Pérez favorito alla caccia per il secondo posto partendo dalla seconda posizione, esattamente come a Suzuka. Subito dietro il messicano, il pacchetto composto da Fernando Alonso, dalle due McLaren e dalle due Ferrari è possibile che ci regali grandi duelli, esattamente come avvenuto nella Sprint di ieri mattina. Ferrari parte più indietro rispetto alle aspettative e sarà costretta a dover recuperare su McLaren e Alonso per poter puntare alla quinta apparizione consecutiva sul podio, ma fa affidamento sul buon passo gara mostrato nella Sprint e sull'ormai consueto ottimo consumo della gomma. Se ciò basterà, lo scopriremo assieme in questo LIVE del Gran Premio della Cina.

Mattia Fundarò