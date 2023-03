Si sono concluse le prime giornate di test pre-stagionali di Formula Regional disputatesi a Barcellona e al circuito Paul Ricard. Tra i piloti che si sono dimostrati più veloci troviamo Maceo Capietto, Rafael Camara, Tim Tramnitz e Andrea Kimi Antonelli.

17-18 Marzo: Barcellona

Quasi tutti i migliori tempi registrati dai piloti al circuito di Montmelò sono stati realizzati nella sessione mattutina dell’ultimo giorno di test. Il migliore è stato quello di Tim Tramnitz che con la sua R-ace GP ha fermato i cronometri sul tempo di 1:35.613, seguito dal francese Maceo Capietto con un distacco di soli 0,072s. Bene i team Trident Motorsport e Van Amersfoort Racing che portano ben due piloti in top 10: per il team italiano Roman Bilinski, terzo più veloce, e Owen Tangavelou in decima posizione. Il team olandese guarda con ottimismo le prestazioni di Kas Haverkort e Joshua Dufek, rispettivamente quarto e nono tempo.

Se il tedesco Tramnitz è rimasto costante entrambi i giorni, lo stesso non si può dire di chi ha guidato la prima giornata di test. Dopo un ottimo inizio di Laurens Van Hoepen e Andrea Kimi Antonelli, primo e secondo di giornata, l’olandese ha concluso i test in Spagna col dodicesimo tempo, mentre l’italiano ha concluso sesto il secondo giorno, migliorando il tempo di un secondo.

Tra gli altri in top 10, Sami Meguetounif col quinto tempo, Santiago Ramos e Alessandro Giusti settimo e ottavo. Maya Weug ha registrato il 19esimo tempo, con una media complessiva a 1:37s.

21-22 Marzo: Le Castellet

Il pilota più veloce delle due giornate di test collettivi di Formula Regional a Le Castellet è stato Rafael Camara. Il brasiliano della Ferrari Driver Academy, che corre con PREMA Racing, ha firmato il miglior giro nella sessione mattutina dell’ultimo giorno con 1:57.899. Camara è stato l’unico a scendere sotto l’1:58s. Brevi distacchi tra le posizioni successive, con il francese Capietto che ancora una volta si conferma tra i piloti più veloci con il tempo di riferimento registrato il primo giorno di 1:58.021. A soli 21 centesimi Antonelli seguito da Tramnitz.

Il pilota olandese Kas Haverkort ha spinto la sua vettura del Van Amersfoort Racing nella parte alta della classifica, quinto, grazie al tempo registrato il primo giorno al Paul Ricard. Ottima due giorni anche per Kirill Smal: il pilota russo, temporaneamente alla guida con il team Monolite, ha subito iniziato a far segnare ottimi riferimenti cronometrici terminando col sesto tempo.

A chiudere la top 10 tutti tempi registrati nella sessione mattutina del primo giorno: Martinius Stenshorne, Laurens Van Hoepen e Santiago Ramos hanno occupato rispettivamente le posizioni dalla 6 alla 8, riuscendo a mantenere il distacco sotto il mezzo secondo. Lorenzo Fluxa e Joshua Dufek gli ultimi due.

Il team Prema, in Francia, ha mostrato una progressione che l’ha reso la squadra da battere: è l’unico infatti ad avere tutti i piloti nelle prime posizioni.

Un peggioramento per Maya Weug rispetto alla due giorni spagnola: in Francia la giovane non è riuscita ad andare oltre l’1:59.067, registrando così il 26esimo tempo.

L’Italia c’è

Per gli italiani queste giornate di test hanno segnato il debutto in Formula Regional.

Andrea Kimi Antonelli, uno dei favoriti, ha dato prova della sua forza già dal primo giorno di test. A Barcellona, infatti, si è imposto nella sessione pomeridiana con 1:36.103, con un calo nella seconda giornata ha portato la sua vettura Prema Racing in sesta posizione. Prestazioni più costanti al Paul Ricard, dove l’italiano si è aggiudicato la seconda sessione e ha guadagnato la P2 nella classifica combinata del primo giorno, stesso risultato anche nella giornata conclusiva. In entrambi i casi il distacco dal miglior tempo è stato di massimo 1 decimo.

Situazione differente per Giovanni Maschio che ha collezionato chilometri preziosi a bordo della vettura del team Monolite. Dopo un inizio difficile a causa di un incidente a Barcellona, il secondo giorno di test ha mostrato progressi incoraggianti chiudendo con il 25esimo tempo. La sessione francese, nonostante abbia registrato l’ultimo tempo complessivo, è stata comunque in progressione per l’italiano. Dovrà abbassare ulteriormente i tempi se vuole essere competitivo, o per lo meno non da ultime posizioni in classifica.

L’ultima occasione per mettere a punto tutto sarà a Monza, il 12 e 13 aprile, con gli ultimi test collettivi pre-stagionali di Formula Regional, prima dell’inizio della stagione all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, dal 21 al 23 aprile.

Anna Botton