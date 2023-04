Si sono conclusi a Monza gli ultimi due giorni di test pre-stagionali della Formula Regional European Championship by Alpine. A svettare è stata la Prema, con Rafael Camara e Andrea Kimi Antonelli che hanno chiuso ai primi due posti nella classifica assoluta.

Prema all’assalto

Le auto italiane hanno mostrato subito il proprio potenziale nella due giorni lombarda. Rafael Camara, dopo aver chiuso al comando i test svoltisi tre settimane fa al Paul Ricard, ha ribadito la sua leadership anche sul tracciato brianzolo. Il brasiliano ha chiuso con un 1:46.118, fatto registrare nella sessione pomeridiana odierna, appena tre millesimi meglio del compagno di team Andrea Kimi Antonelli.

L’italiano, che aveva chiuso al comando nella mattinata del day-2, resta uno dei piloti da battere. Tempi molto veloci per il bolognese, considerando che il record della Formula Regional a Monza era di 1:47.236, fatto registrare nel 2021 da Hadjar

Segue al terzo posto Tim Tramnitz della R-Ace GP, a due decimi dal duo di testa, mentre chiude in quarta posizione l’iberico Lorenzo Fluxa (Prema), a 24 millesimi dal tedesco. Seguono Kas Haverkoort (Van Amersfoort), Maceo Capietto (RPM), Kiril Smal ( Monolite), Laurens Van Hoepen (ART), Santiago Ramos (RPM) e Roman Bilinski (Trident). I tempi migliori, molto ravvicinati, sono stati ottenuti tutti nella giornata odierna, i protagonisti sono racchiusi in 1 secondo e nove decimi.

Verso il campionato

Con i test di Monza si è quindi chiusa la prestagione della Formula Regional. Team e piloti adesso torneranno nelle rispettive sedi, per poi rincontrarsi a Imola, tra il 21 e il 23 aprile, per il primo round stagionale. Un campionato che si preannuncia apertissimo, anche se sembra chiaro come le Prema possano avere i favori del pronostico.

Successivamente si toccheranno i principali impianti europeo, Monza riaccoglierà i protagonisti nella seconda metà del campionato. Ricordiamo che nel Bel Paese è previsto anche un round al Mugello nel secondo week-end di luglio.

Alfredo Cirelli