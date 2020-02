Terzo classificato nell’ultimo campionato di FIA F3, Jehan Daruvala è un nuovo pilota della Red Bull Drivers Academy e correrà la stagione 2020 in Formula 2. Per il giovane indiano classe ’98, ad aspettarlo una nuova esperienza con il team Carlin, che gli permette di fare un salto di categoria. La promozione va a coronare le buone prestazioni mostrate la scorsa stagione con Prema.









Carlin è diventato il nuovo junior team della scuderia Red Bull e affianca l’indiano al già annunciato pilota giapponese Yuki Tsunoda. Il team austriaco è alla caccia di nuovi talenti. Le ultime stagioni non hanno sfornato giovani piloti pronti al salto in Formula 1. A seguito dell’ufficialità di Daruvala, il solo team Trident non ha ancora comunicato quella che sarà la sua line-up 2020.

Grande soddisfazione per il neo pilota Carlin, che si è detto felice di ritornare con la scuderia britannica dopo due anni condivisi nella Formula 3 europea: “Sono molto felice di essere tornato per la mia terza stagione con Carlin. E’ bello lavorare di nuovo con alcuni degli stessi ingegneri mentre passo alla F2.”

“È una nuova sfida per me, ma penso che per tutti, compresi i team, ci saranno cose da imparare quest’anno. Sono molto orgoglioso di iniziare la stagione come (pilota n.d.r.) Red Bull junior. Ovviamente aumenterà la pressione, ma credo di avere la giusta base per ben figurare, quindi dipenderà da me. Non vedo l’ora di iniziare.”

Il boss della scuderia, Trevor Carlin, ha dato così presentato il suo nuovo pilota: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Jehan Daruvala alla sua terza stagione con noi. Le sue prestazioni l’anno scorso in FIA F3 sono state estremamente impressionanti e crediamo davvero in lui. Non c’è motivo per cui non riesca a raggiungere la vetta. Senza dubbio ci sarà molto da imparare, sia per Jehan come pilota in un’auto più potente, sia per il team con le nuove ruote da 18 pollici. Abbiamo una grande squadra pronta ad affrontare quelle sfide.”

