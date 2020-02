Il pilota giapponese Nobuharu Matsushita firma con MP Motorsport, completando così la line-up del team nel prossimo campionato FIA F2. Il 26enne originario di Saitama ha ben quattro stagioni d’esperienza tra GP2 Series e Formula 2, tre anni con ART Grand Prix e uno con Carlin, vincendo almeno una gara in ogni campionato ed affiancherà Felipe Drugovich nella prossima stagione.









Nel 2018 ha corso una stagione in Super Formula giapponese e si pensava che potesse parteciparvi anche nel 2020, ma ha deciso di continuare in F2, cercando di riprendere da dove aveva interrotto lo scorso anno.

Il nipponico ha corso lo scorso anno con Carlin, cogliendo due vittorie, una pole position, tre giri veloci e un totale di cinque podi, concludendo al 6° posto in classifica generale.

“Sono entusiasta di unirmi a MP per un nuovo assalto al campionato di Formula 2” – ha commentato Matsushita – “Sono convinto che insieme saremo in grado di sorprendere tutti i nostri rivali sulla griglia. Inoltre, spero che Felipe mi spinga a tirare fuori il meglio di me stesso”.

Il bilancio di Matsushita di cinque vittorie e 14 podi in F2 lo contraddistingue come uno dei piloti di maggior successo nell’attuale era del campionato, rendendo la sua esperienza vitale accanto al debuttante Drugovich.

MP Motorsport intanto ha conquistato due podi nel 2019, finendo al settimo posto nel campionato a squadre, con un punteggio di 96 punti.

“È una grande notizia che Nobu farà parte del nostro team nel 2020 e sono certo che la sua esperienza aiuterà la squadra a prosperare nella sua ricerca del successo. Ha vinto in ogni stagione F2 in cui ha gareggiato e, naturalmente, spero che questa tendenza continui nel 2020! Inoltre, Nobu rappresenterà un formidabile metro di valutazione per Felipe che inizierà la sua stagione di debutto in FIA F2” – ha affermato il team manager di MP Sander Dorsman.

Dopo la notizia di Matsushita a completamento della line-up di MP Motorsport, la griglia del Campionato FIA F2 è sempre più completa.

Anna Mangione