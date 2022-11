Stoffel Vandoorne entra nel roster di piloti Aston Martin per il 2023 come riserva e tester della scuderia britannica. Il belga ex-pilota McLaren in Formula 1 e Campione del Mondo uscente in Formula E con Mercedes affiancherà Felipe Drugovich in quel ruolo per la prossima stagione.

ANCORA UN DUPLICE IMPIEGO PER VANDOORNE

Un doppio impegno per lui nel 2023, considerando che sarà al via della nona stagione di Formula E con DS Penske. Vandoorne ha rilasciato le seguenti parole: “È incredibilmente entusiasmante entrare in un ruolo di pilota di riserva in Formula 1 e sono felice di farlo con l’Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team. Ho osservato con grande interesse come il team si è sviluppato e so quanto sia incredibilmente determinato a fare progressi in ogni area. Aggiungermi a Fernando, che conosco già dalla mia carriera in Formula 1, e Lance, per aiutarli a sviluppare e migliorare la vettura del prossimo anno sarà un lavoro fantastico, e non vedo l’ora di affrontare la sfida”.

A quelle del belga si sono aggiunte le parole del Team Principal Aston Martin F1, Mike Krack: “Stoffel ha tutte le capacità di cui abbiamo bisogno per questo nuovo e ampliato ruolo all’interno del team: è veloce, analitico, laborioso e un fantastico team player, e si adatterà perfettamente alla nostra organizzazione in crescita, lavorando insieme al nostro altro collaudatore, Felipe Drugovich. L’intero team è estremamente motivato per il prossimo anno e la nomina di Stoffel, insieme a Fernando, Lance e Felipe, dà ulteriore profondità alla nostra fantastica formazione di piloti. Questo sarà un ruolo significativo per Stoffel e faremo affidamento su di lui per lavorare sodo con i nostri team di pista, simulazione e ingegneria per migliorare le nostre prestazioni per il 2023 ed oltre”.

UN ALTRO PEZZO NEL DOMINO DELLA F1, HULKENBERG VERSO LA HAAS?

L’aggiunta del pilota 30enne è un pezzo fondamentale nel puzzle del mercato del Circus. Da una parte si potrebbe pensare che il campione della Formula 2 di questa stagione, Felipe Drugovich, possa avere meno spazio del previsto. Malgrado ciò, l’Aston Martin ha sempre avuto numerosi piloti di riserva, spesso condivisi con Mercedes. Proprio Vandoorne infatti faceva parte del programma di riserva Mercedes in Formula 1, ma con l’impegno come titolare delle Frecce d’Argento in Formula E.

I posti occupati attualmente dal belga e dal giovane brasiliano in Aston erano di De Vries ed Hulkenberg. Altro indizio importante quest’ultimo, in quanto l’olandese ha già firmato con Alpha Tauriper la prossima stagione, mentre Hulkenberg, secondo i rumours, sarebbe vicino alla Haas per sostituire Mick Schumacher. Rimane poi da riempire il posto come riserva in Mercedes. La scuderia con sede a Brackley cerca profili d’esperienza, considerando soprattutto quanto sia fondamentale il lavoro al simulatore. Ecco che spunta quindi la figura di Daniel Ricciardo, il quale non sta trovando spazio in griglia dopo l’addio alla McLaren.

Antonio Fedele