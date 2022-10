Quello che era diventato il…segreto di Pulcinella del paddock è stato finalmente reso ufficiale nel corso della notte italiana, a poche ore dalla riaccensione dei motori in quel di Suzuka. Altre due pedine del mercato piloti conoscono infatti la propria destinazione finale in chiave 2023: si tratta di Pierre Gasly, che passa all’Alpine con un contratto pluriennale, e di Nick De Vries, che dopo il positivo debutto in Williams va a sostituire proprio il pilota francese all’Alpha Tauri. Rimangono a questo punto da assegnare per la prossima stagione soltanto un sedile in Williams e un altro in Haas.

GASLY-ALPINE, FINALMENTE SPOSI

Come già anticipato dalla nostra redazione ai primi di Agosto, le strade di Pierre Gasly e dell’Alpine si sono finalmente unite. Il sogno di creare un team tutto francese è diventato realtà, grazie all’approdo del 26enne di Rouen al fianco di Esteban Ocon. Per Gasly si tratta di una svolta importante nella propria carriera, poichè sancisce la fine del lungo rapporto con Red Bull che lo aveva accompagnato sin dalle formule minori. Queste le sue parole: “Sono molto eccitato di affrontare questo nuovo capitolo nella mia carriera. Ho visto la forza ed i progressi messi in atto da Alpine nel corso degli anni, e sono stati davvero impressionanti. Desidero ringraziare il gruppo Red Bull per avermi supportato nel corso degli ultimi nove anni, ma dal prossimo anno cercherò di aiutare Alpine a lottare per il podio e per il campionato del mondo in futuro”.

DE VRIES IN ALPHA TAURI: “UN SOGNO CHE DIVENTA REALTA'”

La scuderia Alpha Tauri non si è lasciata cogliere impreparata, annunciando contestualmente l’ingaggio dell’olandese Nyck De Vries per la prossima stagione. L’ex-campione del mondo di Formula E, nonché vincitore della Formula 2 nel 2019, andrà ad affiancare il giapponese Yuki Tsunoda. Per De Vries si tratta del coronamento di un sogno atteso sin troppo a lungo, ma che ha potuto godere solo quest’anno di un piccolo assaggio grazie al suo eccellente debutto avvenuto a Monza con la Williams al posto di Alex Albon. “La Formula 1 è sempre stata il mio sogno – ha dichiarato De Vries – e desidero ringraziare Red Bull e il team per questa opportunità. Ho maturato molta esperienza al volante delle monoposto 2022 e questo mi ha messo in una posizione di grande vantaggio. Avendo poi disputato gran parte della mia carriera kartistica in Italia, far parte di un team italiano mi fa sentire come a casa!”

In vista del prossimo anno, rimangono dunque da assegnare soltanto due posti: uno in casa Williams, dove lo statunitense Logan Sargeant è al momento il favorito per affiancare Alex Albon, mentre l’altro nel team Haas, con Mick Schumacher e Antonio Giovinazzi a contendersi il posto al fianco di Kevin Magnussen.

Marco Privitera