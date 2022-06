Ospite della puntata 388 di Circus!, appuntamento fisso del lunedì sera da oltre dieci anni, è stato Gian Carlo Minardi, ormai un habitué ai microfoni di LiveGP.it. Fondatore dell’omonimo team in Formula 1, Minardi è sempre più immerso nel motorsport dopo la nomina a Presidente della Commissione Monoposto della Federazione Internazionale dell’Automobile.

Minardi analizza a Circus! l’ultimo ACI Racing Weekend

Visto l’impegno nei campionati ACI Sport, l’intervista non poteva che aprirsi andando ad analizzare gli ottimi risultati ottenuti dai giovani talenti italiani nell’ultimo ACI Racing Weekend: “Stiamo raccogliendo i frutti dopo dieci anni di duro lavoro da parte di ACI Sport.”, commenta Minardi. “Il nostro obiettivo principale è riportare un pilota italiano in Formula 1, ma non perdiamo di vista tutto il parterre dell’automobilismo. Un esempio è il GT che ci sta dando grandi soddisfazioni sia a livello nazionale che a livello internazionale.”

“Nell’ambito formula questo weekend ci ha dato grandi soddisfazioni con Minì che ha sconfitto la sfortuna raggiungendo un traguardo alla sua portata – vedi i risultati dell’ultimo weekend Formula Regional e Kimi Antonelli che ha sfiorato la tripletta – un round a Misano quasi perfetto per Antonelli. Il lavoro fatto fino a oggi ci permette di avere piloti che meritano di essere nel panorama mondiale.”

La nuova sfida data dalla presidenza della Commissione Monoposto FIA

Poche settimane fa la nomina a Presidente della Commissione Monoposto della Federazione Internazionale, una carica che Minardi è pronto a ricoprire dall’alto della sua grande esperienza nel motorsport: “Il mio nuovo incarico servirà a gestire i regolamenti, sia tecnico che sportivo, di tutte le formule, esclusa la classe regina anche se con Formula 1 avremo sempre confronti e programmi in condivisione.”

“Il compito principale è salvaguardare la sicurezza e programmare quello che potrà essere il futuro dei campionati formula. Metterò a disposizione della FIA tutta la mia esperienza. Ringrazio il nuovo presidente della Formula 1 Mohammed Ben Sulayem e il presidente ACI Sport Angelo Sticchi Damiani per la fiducia riposta in me. Uno degli impegni da qui ai prossimi anni sarà avere formule sempre più ecologiche.”

Un focus sulle propedeutiche Formula 2 e Formula 3, dove qualche cambiamento potrebbe essere all’orizzone: “Limitando il più possibile l’aumento dei costi credo difficile l’ingresso di nuovi costruttori, specie vedendo l’ottimo lavoro svolto da Dallara nelle ultime stagioni mentre lato motori potrebbero esserci sorprese. Vogliamo rendere queste categorie più accessibili.”

Tra eventi dentro e fuori dalla pista, crescono le attività del circuito di Imola

Ricordiamo che Gian Carlo Minardi è dal dicembre 2020 presidente di ‘Formula Imola’, la società che promuove le attività relative all’autodromo Enzo e Dino Ferrari. Un impegno che va ben oltre alla Formula 1: “L’obiettivo è stato sin dall’inizio quello di diversificare le attività nell’autodromo di Imola. Abbiamo portato il meglio dell’automobilismo a ruote coperte e scoperte con riscontri soprendenti da parte del pubblico. Come Formula Imola abbiamo molto lavoro da fare, ma stiamo raccogliendo soddisfazioni, ricercando attività oltre alle corse.”

E nell’ultimo weekend di agosto, torna il Minardi Day! “Sono veramente soddisfatto, abbiamo già quasi esaurito il numero massimo di auto in pista. Credo che permettere l’ingresso nel paddock sia la formula vincente.”

Samuele Fassino