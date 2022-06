Si è concluso il quarto round di Formula Regional disputatosi in Francia al circuito di Paul Ricard. In terra francese è l’Italia a uscirne trionfante con piloti del team Prema a podio in entrambe le gare e Gabriele Minì vincitore di gara 2.

Gara 1: Aron davanti a tutti

La prima manche si è chiusa con la vittoria di Paul Aron, pilota del team Prema alla sua seconda stagionale: per lui è stata la redenzione dopo non aver totalizzato punti a Monaco. Una gara ricca di sorpassi e colpi di scena, a partire dalla safety car entrata durante il primo giro a causa del contatto tra Josh Dufek, costretto al ritiro, e Laurens Van Hoepen.

Il finale è caratterizzato da diversi duelli, uno su tutti quello per il primo posto, con Aron che si aggiudica la vittoria superando il compagno Beganovic all’ultimo giro. Anche il terzo gradino del podio è stato deciso da una lotta a tre: a spuntarla è Michael Belov che si è giocato la posizione con Gabriel Bortoleto, il quale aveva ottenuto il miglior posizionamento in qualifica della sua stagione partendo secondo, e Minì. Dietro l’italiano si sono posizionati Hadrien David e Mari Boya i quali, dopo diversi sorpassi, superano Lorenzo Fluxa alla bandiera a scacchi.

Per quanto riguarda i rookies, invece, Tim Tramnitz conlcude la gara in P10 davanti al leader della classifica a loro dedicata Sebastian Montoya.

Ordine di arrivo top 10

P.Aron D.Beganovic M.Belov G.Bortoleto G.Mini H.David M.Boya L.Fluxa K.Haverkort T.Tramnitz

Gara 2: Gabriele Minì vince, Prema beffata

La seconda prova del weekend vede vincere l’italiano Minì, il quale poco prima si era aggiudicato la pole position. Un’ottima prestazione quella del pilota del team ART Grand Prix che ha dovuto resistere ai continui attacchi del leader della classifica Beganovic. L’errore di Minì non è bastato per cambiare le posizioni. Gabriel Bortoleto, partito ancora una volta dalla prima fila, non riesce nuovamente a salire sul podio concludendo la gara in quinta posizione: Kas Haverkort, autore di una eccellente prestazione, Paul Aron che al nono giro prende la quarta posizione, e Hadrien David lo precedono. 2 le safety car entrate: la prima per un contatto tra Victor Bernier, Maceo Capietto e Owen Tangavelou, mentre la seconda a causa della vettura di Esteban Masson ferma in pista.

In evidenza la prestazione di Roman Bilinski, pilota del team Trident che in gara 2 ha ottenuto i primi punti della stagione arrivando in top 10. Sebastian Montoya ancora una volta fuori dalla zona punti, preceduto come in gara 1 da Tim Tramnitz; nonostante ciò, conserva la leadership della classifica rookies.

L’ordine di arrivo a fine gara subisce però una modifica: Dino Beganovic viene squalificato perdendo così il secondo posto conquistato in pista. La motivazione che ha portato all’esclusione del pilota svedese risiede nella non conformità della propria monoposto riscontrata al termine delle verifiche tecniche. Come si legge nel comunicato stampa, l’irregolarità è stata riscontrata nella coppia di serraggio della flangia mozzo misurata sul montante anteriore sinistro, che alle misurazioni è stata trovata a 240 Nm quando il valore minimo deve essere 500 Nm. Il team Prema ha presentato ufficialmente appello contro questa decisione. Intanto, Kas Haverkort eredita la seconda posizione con Paul Aron che sale sul podio in terza.

Ordine arrivo top 10 (in seguito a squalifica)

G.Mini K.Haverkort P.Aron H.David G.Bortoleto M.Belov M.Boya L.Fluxa R.Bilinski T.Tramnitz

Classifica generale

Dino Beganovic, nonostante la squalifica, conserva la leadership del campionato. Il distacco sul secondo in classifica Gabriele Minì si riduce però da 63 a 45 punti. La classifica rookie, invece, mantiene invariate le prime posizioni, con Tramnitz che si avvicina restando ad 1 punto di distanza dal secondo posto; Roman Bilinski, con i 2 punti ottenuti in gara 2, si porta in ottava posizione.

Per vedere la classifica, generale, rookies e dei team, leggi qui.

Il prossimo round di Formula Regional European Championship si terrà tra 2 settimane in Olanda, a Zandvoort. Entro quel weekend arriverà l’esito del ricorso e la conseguente classifica definitiva.

Anna Botton