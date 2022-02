Nella fredda e nebbiosa Fiorano la Scuderia Ferrari porta in pista la F1-75 per la prima volta nel classico filming day. I cinque gradi percepiti nel modenese e la fitta nebbia fanno da contorno ai primi quindici km percorsi dalla nuova vettura di Maranello, guidata nella prima uscita da Charles Leclerc. Condizioni meteo a parte, questo test inaugurale serve a confermare l’integrità di tutte le componenti in modo tale da archiviare i primi dati da studiare e analizzare in vista dei test di Barcellona, previsti tra il 23 ed il 25 febbraio.

E proprio nelle prime sessioni ufficiali svolte nel circuito della Catalunya la F1-75 sarà messa sotto la lente di ingrandimento. Si tratta di un progetto definito “coraggioso” dallo stesso Mattia Binotto, conscio del fatto che la vettura 2022 debba essere per forza vincente. Una nota particolare circa la F1-75 si ritrova nel giorno scelto da Maranello per il debutto ufficiale su pista, avvenuto esattamente a 124 anni dalla nascita di Enzo Ferrari (nato il 18 febbraio 1898).

Le soluzioni tecniche si distaccano nettamente da tutte le altre filosofie seguite dalle squadre che hanno presentato le proprio monoposto, inclusa Mercedes. A tal proposito, in quel di Brackley è stata appena svelata la W13, la nuova arma che Lewis Hamilton e George Russell guideranno nella prossima stagione.

FERRARI F1-75 | LA GALLERY DEL FILMING DAY DI FIORANO

Credits: LiveGP.it – Federico Basile

Matteo Pittaccio

