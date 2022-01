La stagione 2022 di Formula 1 promette di essere realmente imperdibile. L’entusiasmante sfida tra Max Verstappen, nell’inedito ruolo di campione in carica, e Lewis Hamilton (pronto a rivestire i panni dello sfidante) promette di arricchirsi di numerose novità, a partire dalla rivoluzione regolamentare che andrà modificare profondamente l’aspetto delle vetture. Proprio da questo punto di vista, il calendario delle presentazioni va tenuto sott’occhio per non perdersi il primo appuntamento con la nuova generazione di monoposto.

THE NEXT GENERATION

La nuova era della Formula 1 è pronta per partire, grazie alle novità introdotte nel regolamento tecnico che andranno a caratterizzare le vetture che vedremo in pista nel corso della prossima stagione. Anche se un antipasto è già stato mostrato lo scorso mese di Luglio a Silverstone (e, prima ancora, in anteprima mondiale sulle pagine di LiveGP.it), l’attesa è davvero grande per capire come le varie scuderie abbiano interpretato le nuove normative. Vetture sulle quali i team sono ormai al lavoro da quasi due anni, dopo il “congelamento” reso necessario dalla pandemia.

Come avviene in occasione di ogni nuovo “ciclo” tecnico, si attende di capire con estrema curiosità se i valori in campo nel corso delle ultime stagioni potranno subire delle modifiche. Dopo il predominio Mercedes nell’era ibrida, interrotto soltanto dal successo Red Bull dello scorso anno, l’occasione sarà ghiotta anche per i rivali al fine di poter colmare il gap tecnico e tornare ad inserirsi costantemente nella lotta per la vittoria. A partire dalla Ferrari, chiamata al riscatto dopo alcune stagioni opache, ma senza dimenticare le ambizioni di marchi di assoluto prestigio quali McLaren, Alpine e Aston Martin.

Insomma, gli spunti di interesse di certo non mancheranno. Nel frattempo, andiamo a ricordare il calendario presentazioni F1 2022, in cui i team andranno a presentare le rispettive monoposto, prima di affrontare la sessione inaugurale di test a Barcellona, in programma dal 23 al 25 Febbraio. La lista è ovviamente in costante aggiornamento, al fine di capire i programmi delle varie scuderie che in ogni caso saranno comunicati a breve termine.

CALENDARIO PRESENTAZIONI F1 2022

Aston Martin – 10 Febbraio

McLaren – 11 Febbraio

Ferrari – 17 Febbraio

Mercedes – 18 Febbraio

Red Bull – TBA

Alpine – TBA

Alpha Tauri – TBA

Williams – TBA

Haas – TBA

Marco Privitera