Aston Martin annuncia la nomina di Mike Krack come nuovo Team Principal. L’ex BMW succede a Otmar Szafnauer, uscito dal team di Silverstone lo scorso 5 gennaio.

Si tratta quindi di un ritorno in Formula 1 per l’ingegnere e dirigente Mike Krack, già impegnato in BMW-Sauber nel 2006 e nel 2007, anni in cui ha in parte condiviso uno “stint” insieme a Sebastian Vettel, che ritroverà anche oggi in Aston Martin. Precedentemente Krack ha lavorato in Porsche e curato i programmi Formula E, GT e IMSA di BMW a partire dal 2014, contribuendo all’entrata in LMDh per partecipare con un prototipo ai campionati IMSA e WEC.

KRACK: “VOGLIAMO VINCERE”

“È un brivido e un onore diventare Team Principal di Aston Martin, e sono davvero grato a Lawrence Stroll e Martin Whitmarsh per questa fantastica opportunità” ha esordito Krack.

“Aston Martin è uno dei più grandi brand automotive nel mondo, e avere l’incarico di guidare il team di F1 verso il successo è una sfida che accetterò con energia ed entusiasmo”.

“Ho lavorato nel motorsport per oltre 20 anni, e lavorato in F1 con Sebastian Vettel nel 2006 e nel 2007, quando ero ingegnere di BMW-Sauber e lui era il nostro test driver. Ho grande rispetto per la sua velocità e le sue abilità. Sarà fantastico ritrovarsi. Anche Lance Stroll è un pilota veramente veloce e talentuoso, con 100 partenze all’attivo, e non vedo l’ora di lavorare con lui”.

“Il team di Silverstone mi ha sempre impressionato. È ricco di talenti e veri amanti del motorsport. Quella cultura racing e i valori di cui dispone sono necessari per avere successo nel motorsport. Lo so per certo e anche i miei colleghi in Aston Martin lo sanno. Lavoreremo davvero duramente. Vogliamo vincere e insieme ci riusciremo”.

L’AMR22 VERRÀ SVELATA IL 10 FEBBRAIO

Lawrence Stroll reagisce con entusiasmo all’arrivo di Mike Krack, ponendo come obiettivo la vittoria del titolo entro cinque anni. Il team Aston Martin nella giornata di oggi ha inoltre annunciato attraverso i propri canali social che la presentazione ufficiale della monoposto per il 2022, l’AMR22, avverrà il prossimo 10 nel proprio quartier generale a Gaydon. Tredici giorni dopo avrà inizio la prima sessione di test pre-stagionali al Circuit de Barcelona-Catalunya.

Beatrice Zamuner