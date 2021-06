L’attesa è finita. La curiosità è davvero tanta. Ma oggi siamo in grado di svelarvi in anteprima ed in esclusiva mondiale la prima foto di una monoposto di Formula 1 della stagione 2022. Un’annata che vedrà un profondo rinnovamento nel look delle vetture, in contemporanea con l’introduzione del nuovo regolamento tecnico.

LE PRIME IMMAGINI IN ESCLUSIVA

La foto che vedete, ovviamente, non è una monoposto di un team in particolare, poiché i lavori sono ancora in corso nelle varie factory. Ma si tratta di una show-car creata appositamente per l’occasione dalla società The Memento Group, su commissione della F1, per svelare al pubblico un esempio relativo all’aspetto che avranno le vetture dal prossimo anno.

L’idea di Liberty Media è di svelare la monoposto di F1 del 2022 a Silverstone, ma noi di LiveGP.it siamo riusciti a mettere le mani in anteprima su queste immagini. La società che gestisce la F1, infatti, sta allestendo un evento di presentazione della macchina per i media, in occasione del week-end sul circuito britannico. Proprio laddove, nel lontano 1950, ebbe luogo il primo Gran Premio della storia.

LE NOVITA’ DELLE MONOPOSTO F1 2022

Da quello che possiamo vedere dalle prime immagini in nostro possesso, il concept della monoposto di F1 2022 non si allontana molto dai rendering presenti sul web. Il muso anteriore è stato infatti abbassato, mentre l’aerodinamica semplificata. La principale novità sarà rappresentata dall’effetto suolo, che permetterà finalmente ai piloti di potersi mettere in scia ad un’altra vettura senza subire turbolenze. L’ala anteriore e posteriore assume una forma decisamente più aggressiva, regalando un look più futuristico alla monoposto.

Un’altra novità che salta subito all’occhio è quella che vede all’anteriore la presenza di profili neutri paralleli alla superficie d’appoggio degli pneumatici per fare da deflessione ai vortici causati dal rotolamento e pulire il flusso verso il posteriore. Inoltre, le aperture laterali sono più larghe rispetto a quelle utilizzate fino a questa stagione.

Ovviamente questo è soltanto un modello base, ma sicuramente non si discosta molto dalle vetture che i team realizzeranno per la prossima stagione. Non ci resta che aspettare le presentazioni ufficiali per vedere quali differenze ci saranno tra la show-car targata Liberty Media e le monoposto 2022 dei team.

Julian D’Agata

