Dopo la strepitosa pole ed il botto di ieri, sarà Charles Leclerc a partire dalla pole position del GP di Monaco di F1. Al suo fianco un agguerrito Max Verstappen, che oggi farà di tutto per prendersi la vittoria tra le stradine del Principato e risalire cosi la classifica iridata visto che Hamilton partirà dalla settima casella. Riuscirà Leclerc a fare una buona partenza e tenersi dietro la Red Bull dell’olandese? O sarà invece Verstappen ad avere la meglio alla Sainte Devote? E Lewis Hamilton è veramente in difficoltà o riuscirà a fare il miracolo anche oggi? Scopritelo seguendo la cronaca live curata dalla nostra Redazione Auto.

LA CRONACA LIVE

COMMENTO IN DIRETTA SU RADIO LIVEGP

Restate sintonizzati su questa pagina per tutti gli aggiornamenti in diretta sulla gara. Inoltre potete seguire il GP di Monaco di F1 anche grazie al commento in diretta su Radio LiveGP, disponibile via Youtube, presso la nostra pagina Facebook, il nostro canale Twitch o il nostro canale Spreaker.

Restate sintonizzati sulle pagine di LiveGP.it per tutti gli aggiornamenti sul Mondiale di Formula 1 e sul Mondo del MotorSport.

Julian D’Agata

Leggi anche: F1 | GP MONACO, GIOVINAZZI CENTRA LA TOP TEN IN QUALIFICA: “VALE COME UNA POLE”