I regolamenti aggiornati pubblicati dalla FIA introducono per la F1 del 2021 una riduzione sul tempo totale delle prove libere di un’ora. Le due sessioni di prove libere del venerdì vedranno una riduzione da 90 a 60 minuti.

L’articolo 32 del regolamento sportivo emanato il 16 Dicembre prevede tale riduzione. Oltre al “taglio” di mezz’ora per entrambe le sessioni del venerdì, il regolamento adegua anche il tempo di pausa tra le due FP. All’atto pratico, il tempo totale di prova durante i fine settimana di gara scende da quattro a tre ore.

A quanto si apprende, questo cambio di format dovrebbe agevolare le attività delle scuderie nel contesto dei fine settimana di gara sul lunghissimo campionato 2021. Il fine settimana di gara si articolerà su tre giorni di attività in pista, più il giovedì per il montaggio delle strutture ed i media day.

In realtà risulta poco comprensibile come questa misura dovrebbe agevolare le scuderie e come possa costituire anche una voce di risparmio sui costi. Di sicuro diminuirà il tempo a disposizione per provare le novità ed affinare gli assetti. Vista sotto questa luce, la misura potrebbe portare a gare più incerte.

Vedremo come la novità verrà recepita con il nuovo anno. Ammesso e non concesso che il calendario proceda senza scossoni come nel 2020.

Luca Colombo