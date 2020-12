Il GP di Australia di F1 rischia di essere rinviato. A dare la notizia è stato il celebre tabloid tedesco Auto Motor und Sport, il quale sostiene che l’organizzatore non vorrebbe rischiare di costruire il tracciato per poi vedere tutto cancellato all’ultimo minuto dal Governo.

MELBOURNE VERSO IL RINVIO

“Da quello che abbiamo appreso, la gara d’apertura di Melbourne è in dubbio. Gli organizzatori non vogliono prendersi il rischio di costruire il tracciato, il che comporta un esborso economico, per poi cancellare l’evento una settimana prima per volere del Governo” dichiara Michael Schmidt, autore di AMuS.

Timore comprensibile quello degli organizzatori del GP di Australia, già scottati dagli eventi di inizio stagione, quando a Melbourne tutto fu annullato a pochi minuti dalla partenza delle prove libere. Costruire il circuito dell’Albert Park richiede mesi di pianificazione e soprattutto un esborso economico consistente, e non si vuole rischiare di ripetere lo stesso errore.

PROBABILE PARTENZA IN BAHRAIN

Al momento la situazione in Australia non è delle migliori, e chi viene dall’Estero deve sottoporsi ad una quarantena obbligatoria di 14 giorni. Si era parlato di creare una sorta di “biosfera” a Melbourne che potesse contenere tutto il personale della F1, ma questo piano sembra difficilmente realizzabile al momento.

“Al momento è molto difficile entrare in Australia, ci sono 14 giorni di quarantena, se si ottiene il visto. Da ciò che si sente, Melbourne potrebbe essere riprogrammata più avanti durante la stagione, e il campionato di F1 potrebbe partire dal Bahrain”.

Gli organizzatori avrebbero bisogno di più tempo quindi per capire l’evolversi della situazione, e starebbero pensando di chiedere il rinvio. Il GP di Australia di F1 è previsto per il 21 Marzo, ma è probabile che si cerchi una data alternativa a Mondiale inoltrato con conseguente partenza in Bahrain.

Nell’attesa di comunicazioni ufficiali, restate sintonizzati sulle pagine di LiveGP per tutti gli aggiornamenti sul Mondo del Motorsport.

Julian D’Agata

Leggi anche: F1 | APPROVATO DAL CONSIGLIO MONDIALE IL CALENDARIO 2021: UNA “MARATONA” DI 23 GARE