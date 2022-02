Rosberg X Racing vince la prima gara del 2022 nell’appuntamento dell’Arabia Saudita mettendosi dietro il team di Sainz e Hamilton. Quinta chiude la Mclaren Racing, a causa di un brutto incidente che determina il primo ritiro nella categoria durante il proprio debutto. Quarto chiude il team Ganassi Racing.

LA CONFERMA DEL TEAM ROSBERG

Riparte da dove aveva lasciato il team dell’ex pilota di Formula 1 conquistando la prima vittoria in questa seconda edizione. Dopo essersi aggiudicato il titolo 2021, la squadra del tedesco ha già dato prova della sua forza nel campionato 2022 e si posiziona nuovamente tra le favorite. La line-up presentata dal team Rosberg, il 4 febbraio, vedeva la conferma dello svedese Johan Kristoffersson, quattro volte campione del mondo del FIA World RX, tre della Porsche Carrera Cup e due del STCC Championship, e del nuovo acquisto femminile Mikaela Ahlin-Kottulinsky, proveniente dal team di Jenson Button che nella scorsa stagione ha conquistato il terzo posto nella Extreme E.

VITTORIA DI FORZA

Qualificatosi quinto, il team di Rosberg è riuscito in una rimonta dopo aver subito un incidente con la Mclaren Racing. Pochi metri dopo lo start della gara il team inglese ha tamponato in maniera pesante, il team tedesco, andandosi poi a ribaltare a ridosso di una curva verso destra. I due piloti nell’auto della Mclaren ne sono usciti senza particolari problemi, mentre il team Rosberg è riuscito a rimanere in gara. A seguito della bandiera rossa, esposta per tale incidente, la gara riparte con al comando il team di Carlos Sainz. Il talento e l’esperienza del pilota svedese, a bordo dell’auto del team Rosberg, hanno portato al raggiungimento della vittoria con un sorpasso sull’auto spagnola a due curve dal termine, con tanto di danni ancora ben visibili sul posteriore della propria auto.

Comanda la classifica RXR con 30 punti, davanti a Sainz che chiude il primo appuntamento con 18 punti. Terzo posto per il team di Hamilton, capitanato da Sebastien Loeb, a soli tre lunghezze di distanza dalla squadra spagnola. Seguono appaiati il team Ganassi, Mclaren e Xite divisi solo da 4 punti. Chiudono la classifica il team Genesys Andretti in settima posizione, seguito da ABT Cupra, Jenson Button XE e Veloce che termina la graduatoria.

EXTREME H, IL PRIMO CAMPIONATO A IDROGENO

Extreme E non si accontenta e svela i propri piani per lanciare nel 2024 il primo campionato al mondo di Off-road a idrogeno, che si chiamerà Extreme H. Si svilupperà a pari passo con la Extreme E e andrà così a creare una seconda categoria per questo campionato. Le parole del patron Alejandro Agag: “La Extreme E è stata progettata per essere un banco di prova per l’innovazione e le soluzioni per la mobilità. È diventato sempre più chiaro per noi che la creazione di una serie di corse a idrogeno è una naturale evoluzione della nostra missione di mostrare le possibilità delle nuove tecnologie nella corsa per combattere i problemi climatici“.

Fabrizio Giuseppe Pignatelli

