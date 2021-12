Al team di Hamilton non basta la vittoria nell’ultimo, e quinto, appuntamento della Extreme E per aggiudicarsi il titolo. Premiato il team Rosberg X Racing che si aggiudica quindi il primo Extreme E Championship. Le due squadre contendenti sono arrivate a pari punti in classifica, con il campionato assegnato al team tedesco per i risultati migliori conseguiti nei cinque appuntamenti.

ANCORA LOTTA TRA ROSBERG E HAMILTON

La sfida in pista tra i due sembrava terminata nel 2016, dopo la conquista del Mondiale di Formula 1 da parte del tedesco, ma il 2021 li ha visti ancora battersi, anche se da dietro le quinte. Tra i nove team partecipanti, quelli di Hamilton e Rosberg sono riusciti a distinguersi regalando spettacolo e tenendo il campionato aperto fino all’ultima tappa. La classifica parlo chiaro, con i team di Rosberg e Hamilton che hanno chiuso a pari punti, seguiti a 36 lunghezze da JBXE, squadra dell’ex pilota di Formula 1 Jenson Button. Quarta piazza per il team Andretti United Extreme E con un gap di 17 punti da ABT Cupra XE. Quinta casella, a pari punti con Cupra, per Acciona | Sainz XE Team, capitanata da Carlos Sainz Cenamor, padre dell’attuale pilota di Maranello. Ultimi tre posti dello standing che sono andati a Veloce Racing, con protagonista Jamie Chadwick (campionessa dell’ultima W Series), Ganassi Racing ed infine XITE Energy Racing.

UN SUV DA GARA FULL ELECTRIC

La “vettura” ufficiale del Extreme E, come suggerisce il nome, sposa al 100% l’avvento del full electric. Il suv è chiamato Odyssey 21: sfruttando l’energia elettrica, le batterie sprigionano una potenza fino a 630 cavalli. Con un peso di 1780 chilogrammi, essa raggiunge i 100 km/h in 4.5 secondi. Le batterie sono progettate e sviluppate dal gruppo Williams Advanced Engineering, collaborando anche con le menti che, nel 2023, forniranno le componenti per la Gen3 del ABB FIA Formula E World Championship. Le gomme sono disegnate e prodotte da Continental, socio fondatore della Extreme E. Queste garantiscono elevate prestazioni, con la miglior trazione e stabilità su qualsiasi superficie.

UN CALENDARIO MONDIALE

Il campionato è caratterizzato da 5 tappe in luoghi sparsi su tutto il globo. Esso ha avuto inizio in Arabia Saudita nel weekend del 3/4 aprile. Si è passati poi a maggio, in Senegal, per la seconda tappa andata in scena il 29 e 30. La terza tappa si è svolta in Groenlandia, seguita poi dalla Sardegna in ottobre. Il tutto si è chiuso lo scorso weekend a Dorset, nel Regno Unito.

Fabrizio Pignatelli