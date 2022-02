Sono arrivate nelle ultime settimane degli annunci importanti per quanto riguarda il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS, campionato che scatterà ad aprile dall’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Cresce l’attesa per il debutto di Valentino Rossi nel GTWC Europe, protagonista assoluto del 2022 a bordo di una delle vetture di WRT. La squadra belga dovrebbe schierare il ‘Dottore’ nella classe PRO, il condizionale resta d’obbligo anche se sarà certamente accompagnato da due piloti ufficiali e di conseguenza è facile intuire in quale classe militerà.

La leggenda del Motomondiale, presente in questa serie nel 2012 a Monza ed al Nuerburgring, si contende il successo con il marchio che ha dominato la classifica overall delle ultime due stagioni con il binomio formato da Charles Weerst/Dries Vanthoor. I due dovrebbero tornare nella categoria come accaduto negli ultimi anni, al momento non ci sono comunicazioni ufficiali in merito.

L’ex centauro di Yamaha ha svolto un test in quel di Magny-Cours, la seconda prova di fatto con la compagine legata ad Audi dopo la sessione dello scorso autunno in quel di Valencia (Circuito Riccardo Tormo).

GTWC Europe Rossi, gli altri protagonisti noti

La principale categoria europea riservata alle GT3, per la prima volta diffusa in Italia su Sky Sport, deve ancora rendere noto le squadre presenti a tempo pieno. Attualmente sappiamo che GetSpeed (Mercedes) entrerà nel gruppo PRO per la prima volta, una squadra che di fatto rimpiazza HRT che ritroveremo in azione a Spa-Francorchamps. Anche AKKA sarà presente quasi certamente, aspettiamo di scoprire gli annunci da parte dei francesi che recentemente hanno rifinito la formazione per la Silver Cup.

Ferrari ci sarà con Iron Lynk, team che ha vinto il titolo e l’ultima 24h di Spa-Francorchamps contro Audi (WRT). Alessandro Pier Guidi, fresco vincitore dell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli, è atteso a confermarsi dopo il titolo Endurance del 2020 e nel 2021.

Côme Ledogar/Matteo Cairoli /Klaus Bachler rappresenteranno Porsche e Dinamic Motosport, team italiano che negli ultimi anni ha sfiorato a più riprese il titolo. Discorso differente per GPX Racing, équipe attesa in quel di Spa-Francorchamps.

ROWE Racing torna con BMW

Max Hesse/Dan Harper/Neil Verhagen #50, piloti Junior del marchio bavarese e Augusto Farfus/ Nick Catsburg /Nick Yeloly #99 correranno con ROWE Racing e la nuova BMW M4 GT3 nel GTWC Europe Endurance Cup.

La squadra teutonica, a segno nella 24h di Spa del 2020 con Porsche, torna a tempo pieno con BMW tra GTWC e la 24h del Nuerburgring, gara che quest’anno è più che mai ambita. Ricordiamo infatti che all’Inferno Verde si terrà il 50^ anniversario di una delle competizione più affascinanti del calendario del motorsport.

Lamborghini resta avvolta nel mistero

FFF Racing non sarà al via del GTWC Europe. Per quanto riguarda la PRO Cup potremmo rivedere Emil Frey come lo scorso anno, mentre dovremmo attendere la 24h di Spa per rivedere il K-Pax Racing.

Andrea Caldarelli/Jordan Pepper, campioni in carica del Fanatec GT World Challenge America Powered by AWS, torneranno in North America per difendere il titolo nel 2022. I due saranno al via della sfida nelle Ardenne in PRO con Marco Mapelli, ex vincitore con Caldarelli della categoria. Da definire l’ipotetico impegno di Mirko Bortolotti che gareggerà full-time con Grasser Racing nel DTM.

Appuntamento al Paul Ricard tra meno di un mese (7-8 marzo) per i test pre-stagionali e per un entry list più definita. Un altro anno di sfide è sempre più vicino per uno dei campionati più serrati e spettacolari al mondo.

Luca Pellegrini