L’uomo di punta della YART EWC, Niccolò Canepa, ha subito un incidente nei test 2021 che si stavano svolgendo al Ricardo Tormo di Valencia. Caviglia fratturata in tre punti: oggi il dottor Xavier Mir procederà all’operazione presso la Clinica Universitaria Dexeus di Barcellona.

QUESTA NON CI VOLEVA

Incidente con infortunio per Niccolò Canepa durante i test privati 2021 EWC della YART a Valencia, al Ricardo Tormo. I ragazzi dello Yamaha Austria Racing Team si erano appena trasferiti dal circuito di Almeria a quello più famoso di Valencia per proseguire il programma dei test previsti in vista dell’inizio della stagione 2021, fissata per il weekend del 17-18 Aprile con la 24H di Le Mans. La YART ha proseguito i test con i soli Marvin Fritz e Karel Hanika.

IL BOLLETTINO MEDICO

Le rilevazioni parlano di una caviglia fratturata in tre punti, cosa che richiederà un intervento chirurgico immediatamente. L’operazione verrà eseguita nella giornata odierna dal dottor Xavier Mir alla Clinica Universitaria Dexeus di Barcellona, per ridurre la frattura ed iniziare a lavorare immediatamente in vista della ripartenza del campionato. Preoccupa chiaramente la mobilità del piede e il dolore che Niccolò dovrà sopportare per velocizzare tutta la fase di recupero con il poco tempo a disposizione.

POCO TEMPO A DISPOSIZIONE

Considerando che si tratta della 24H di Le Mans, il piede verrà sottoposto ad uno sforzo prolungato, cosa che non aiuterà il recupero e soprattutto potrebbe andare a creare problemi nel corso del resto della stagione. La 8H di Oschersleben è prevista per il 23 di maggio, per poi passare alla più probante 8H di Suzuka a luglio. Ovviamente come già accaduto al calendario WSBK ci potrebbero essere dei posticipi nelle tappe, ma per ora Le Mans è confermata anche se a porte chiuse. In bocca al lupo Niccolò!

Alex Dibisceglia

Leggi anche: MOTO2 E MOTO3 | GRESINI RACING PRESENTA LE SQUADRE 2021