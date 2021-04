Il tre volte campione del mondo EWC Etienne Masson passa al team ERC Ducati per l’annata 2021, in preparazione alla già posticipata 24H di Le Mans. Nei test i più veloci sul tracciato moto di Le Mans sono risultati i piloti BMW, mentre le posizioni successive alla prima sono tutte molto vicine.

DUCATI UBER ALLES

Si vede che in Ducati hanno deciso di fare le cose in grande, per prendere un tre volte campione del mondo EWC come Etienne Masson e insediarlo nel team ERC in vista della 24H di Le Mans. Fresco di iride con la Suzuki SERT, Masson affiancherà Mathieu Gines, Louis Rossi e Sylvain Barrier in sella alla Panigale V4. Fuori Ondrej Jezek, ora si punta veramente in alto ad iniziare proprio da Le Mans (rimandata a giugno) per poi proseguire nella stagione. Dopo gli ultimi aggiornamenti del team No Limits ed il passaggio di Randy De Puniet a Moto Ain, dovrebbero essere terminati i colpi di mercato per questa parte della stagione.

IL COMMENTO DI ETIENNE MASSON

“Sono rimasto davvero sorpreso dalla facilità della moto. È molto maneggevole, ti accorgi subito che è una moto fatta per le corse. Ho provato parte del feeling che ho avuto con la Suzuki. Non hai bisogno di guidare in modo aggressivo, ci mancano un po’ di prestazioni ma la moto è ancora giovane e progettata per la velocità. Il team sta lavorando per adattarla. La V4R ti permette di andare veloce senza troppi sforzi e questo si adatta bene alla nostra specialità, l’Endurance. Stiamo anche lavorando duramente per la gara, le gomme Michelin riescono a fare due stint facilmente e lavorare bene anche in condizioni di pista più delicate”.

TEST DI LE MANS

Dando uno sguardo ai test terminati ad inizio Aprile a Le Mans, sembra facile prevedere una BMW in fuga. Il tempo di 1’35”133 di Markus Reiterberger lascia presagire una gara in solitaria, ma le condizioni meteo francesi a giugno saranno nettamente diverse rispetto a quelle viste ad aprile, quindi ci potrebbero essere delle differenze. Certo il secondo incassato da F.C.C TSR Honda e Yoshimura SERT renderà difficile la parte della competizione in cui vedremo i piloti di punta in pista. Non resta che attendere il responso della pista, tra due mesi, ma ERC Ducati è pronta per l’assalto al titolo EWC 2021.

Alex Dibisceglia