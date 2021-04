A causa della situazione degli ospedali in Francia è stata presa la decisione di posticipare la 24H di Le Mans 2021 dell’EWC. Le nuove date sono indicate al 12 e 13 giugno, il che ha comportato lo spostamento della 8H di Oschersleben, la cui data è ancora in via di definizione. I commenti degli organizzatori

TUTTO IN DIVENIRE

La 24H di Le Mans 2021 dell’EWC era stata posticipata a data da destinarsi, per permettere ad organizzatore ed autorità mediche locali di organizzarsi. In un primo momento, la situazione critica degli ospedali francesi non ha dato modo di indicare una data precisa, ma finalmente ci sono indicazioni. Il weekend prescelto è quello del 12 e 13 giugno, salvo nuove problematiche legate alla situazione pandemica. A causa del posticipo, a catena è stata spostata anche la 8H di Oschersleben, per la quale invece si è ancora alla ricerca di una data papabile. Considerando le densità dei campionati nazionali ed internazionali, si sta valutando la possibilità di non disputare la gara la tappa tedesca, in favore delle gare più lunghe.

PIERRE FILLON, PRESIDENTE DELL’ACO, ORGANIZZATORE DELLE 24H DI LE MANS MOTO

“Dall’inizio della crisi, il nostro obiettivo principale è stato quello di svolgere le nostre gare quando possibile. È fondamentale per i concorrenti e i loro partner e per la continuità del campionato che la gara si svolga, anche a porte chiuse. Ancora una volta faremo del nostro meglio per garantire che questa edizione, che sarà sicuramente molto emozionante, riceva la massima pubblicità “

FRANÇOIS RIBEIRO, RESPONSABILE DI EUROSPORT EVENTS

“La nuova data per le 24 ore di Moto è essenziale per il Campionato del Mondo FIM Endurance e per tutte le squadre in gara. Eurosport Events farà di tutto per assicurarsi che la trasmissione di questa gara a porte chiuse sia un’esperienza elettrizzante per i fan francesi come così come gli spettatori di tutto il mondo. Stiamo anche facendo ogni sforzo in Germania per trovare una data successiva per la 8 Ore di Oschersleben “

JORGE VIEGAS, PRESIDENTE DELLA FIM

“Vorrei ringraziare calorosamente l’Automobile Club de l’Ouest, la Motorsport Arena Oschersleben, il promotore di Eurosport Events e tutti gli stakeholder coinvolti per i loro continui sforzi per riorganizzare le date di due grandi eventi nel FIM EWC. Speriamo davvero che sia così. Non vediamo l’ora che la stagione inizi il 12-13 giugno al Bugatti Circuit. Questa bella notizia ridona energia positiva in questi tempi complicati. I tanti team iscritti avranno presto un’altra possibilità di lottare per quella che si preannuncia un’edizione indimenticabile delle 24 ore di moto. “

