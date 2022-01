Squadra che vince non si cambia, nella vita come in EWC. No Limits Motor Team infatti conferma il proprio trio sulla Suzuki GSX-R 1000 con l’inconfondibile numero 44 su tabella rossa. Gli italiani Kevin Calia e Luca Scassa affiancheranno Alexis Masbou per il secondo anno consecutivo dopo un’annata piena di successi.

UN SOLO OBIETTIVO

Negli ultimi due anni nell’EWC, il No Limits Motor Team è arrivato per ben due volte al secondo posto nella coppa del mondo Superstock. Dopo due titoli da vice-campioni, la squadra giallo-nera ha di certo i mezzi ed il talento per ambire al gradino più alto. L’endurance però è una disciplina che sa essere crudele, nel 2022 più che mai: saranno ben tre infatti le 24 ore in grado di rimescolare le carte in tavola ad ogni ora.

LA MIGLIOR STAGIONE

Quella del 2021 è stata la miglior stagione nel EWC di un team esperto, ormai nella disciplina fin dal 2003. La squadra italiana è infatti arrivata sul podio in ben tre gare sulle quattro disputate in stagione. La Suzuki #44 ha iniziato l’anno con un sudato terzo posto alla leggendaria 24 ore di Le Mans, confermato poi anche al Bol d’Or. In mezzo c’è stato il passo falso della 12 ore di Estoril, dove tra mille problemi il No Limits è riuscito ad arrivare in settima posizione di classe.

Il coronamento di un sogno è arrivato finalmente alla 6 ore di Most, new entry nel mondiale endurance in sostituzione della classica 8 ore di Suzuka. Dopo 6 ore combattutissime, per la prima volta nella loro storia, il No Limits Motor Team ha vinto nella classe Superstock. La vittoria è un sogno rincorso per ben 18 anni da Moreno Codeluppi e sudata fino all’ultimo contro il team ceco TME Racing, con due piloti di tutto rispetto come Oliver Konig e Filip Salac, volti noti al panorama sprint mondiale.

Valentino Aggio

