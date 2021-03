Vista la situazione pandemica, anche il calendario 2021 dell’EWC sta iniziando a rivalutare le tappe, partendo dallo spostamento della 12H dell’Estoril e della 8H di Suzuka. La gara portoghese e quella giapponese saranno invertite con la prima a luglio e la seconda a novembre, in modo di non aver problemi con il trasferimento in Asia per i piloti

NON C’È PACE

Non solo le tappe della WSBK e del BSB subiscono cambiamenti. Ora tocca anche all’EWC, che però si limita a fare uno scambio di calendario tra la 8H di Suzuka 2021 e la 12H dell’Estoril, invertendo di fatto le due competizioni. Ovviamente questo avviene per garantire gli spostamenti dei piloti europei in Asia, dove le restrizioni dovute al COVID-19 continuano a limitare i viaggi in terra giapponese. Di comune accordo, le due tappe sono state invertite posizionando l’Estoril il 17 luglio (sabato) e Suzuka il 7 novembre (domenica).

150%

Come al solito, viene confermata per la 8H di Suzuka la forma del 150% di punti assegnati durante la competizione. Essendo quella finale, i team avranno modo di farsi due calcoli per capire se è il caso di partecipare o meno, ma i top10 del campionato EWC sicuramente non mancheranno all’appello. La “gara delle gare” è principalmente composta da team locali, con l’eccezionale aggiunta dei team factory giapponesi, quindi per buona parte della griglia non ci saranno problemi. Resta da capire il pubblico, ma fino a novembre cambieranno tante cose.

LE PAROLE DI KAORU TANAKA, PRESIDENTE DI MOBILITYLAND CORPORATION

“Avevamo programmato di organizzare la ‘Coca-Cola’ 8H di Suzuka a luglio, ma a causa delle condizioni della pandemia COVID-19 abbiamo deciso di posticipare l’evento. Per questo cambiamento di pianificazione, voglio estendere i miei ringraziamenti alla FIM, Eurosport Events, l’MFJ e ai circuiti per la loro comprensione. La nostra intera azienda sta ora lavorando insieme per completare i preparativi per garantire che la gara venga regolarmente svolta a novembre. “

IL COMMENTO DI ANTONIO LIMA, PRESIDENTE DEL MOTOR CLUBE DO ESTORIL

“Dopo il successo del 2020 l’Estoril aveva in programma un Gran Finale per ottobre, tuttavia la situazione pandemica ci costringe ad adattarci rapidamente. Su richiesta di Eurosport Events e FIM, abbiamo cambiato la data della 12H dell’Estoril al 17 luglio 2021, data iniziale prevista per la Suzuka 8H. Tenendo presente che la situazione pandemica in Portogallo è attualmente stabile e controllata, stiamo già lavorando per organizzare un grande evento all’Estoril. Speriamo di avere la presenza del pubblico e accogliere con entusiasmo tutte le squadre, l’organizzazione, i funzionari e gli ospiti “.

Alex Dibisceglia

