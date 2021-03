Vicinissimo al record assoluto della pista, Rinaldi è stato il più veloce in questi due giorni di test a Misano Adriatico in vista dell’inizio del campionato 2021 del WSBK. Unico a seguirlo sul 1’33 è stato Toprak Razgatlioglu, che fa ben sperare la Yamaha. Assenti le Kawasaki ufficiali, tante cadute nella seconda giornata.

UN RINALDI STREPITOSO

Lascia ben sperare per Ducati questo secondo giorno di test 2021 a Misano Adriatico per la WSBK, visto il risultato di Michael Rinaldi e il tempo con cui ha fermato il cronometro. 1’33.688 è la cosa più vicina al record della pista vista in queste condizioni, ed a seguire l’italiano abbattendo il muro del 34 troviamo il solo Toprak Razgatlioglu. I due giovanissimi ufficiali stanno preparando le armi per sfidare il vecchio leone Jonathan Rea in vista dello start, purtroppo ancora decisamente lontano (Aragon, 21-23 maggio).

GARRETT GERLOFF, DA TENERE SOTTO CONTROLLO

L’americano ha sfiorato il risultato degli “youngsters” delle derivate dalla serie, con un best lap di 1’34.013 che non farà stare tranquillo Andrea Locatelli. Il nostrano campione del mondo Supersport 2020 subisce più di un secondo di distacco da Rinaldi, sopravanzato anche da Scott Redding che però è a sua volta più lento di sette decimi rispetto al suo compagno di squadra. Sesto tempo per Lucas Mahias (1’34.806), seguito da Bassani (1’34.847), Nozane (1’35.003), Rabat (1’35.210) e Ponsson (1’36.392).

TANTE CADUTE, ALSTARE INIZIA CON IL BOTTO

L’asfalto freddo non ha aiutato molto il feeling dei piloti, soprattutto nella mattina quando le Yamaha di Razgatlioglu e Ponsson hanno segnato l’asfalto di Misano Adriatico. In particolare, la Yamaha R1M del team Alstare appena consegnata è andata distrutta nell’incidente, terminando di fatto i test del team condotto da Francis Batta. Nel pomeriggio scivolata anche per Rinaldi, che però non ha riportato alcuna conseguenza. In pista anche le Supersport, con Oettl a comandare la lista dei tempi davanti ad Odendaal, Krummenacher e Can Oncu.

WSBK 2021 MISANO ADRIATICO TEST, CLASSIFICA DEI TEMPI

1.) Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing – Ducati) 1’33.688, 59 laps

2.) Toprak Razgatlioglu (PATA Yamaha WorldSBK Team) 1’33.886, 69 laps

3.) Garrett Gerloff (GRT Yamaha WorldSBK Team) 1’34.013, 67 laps

4.) Scott Redding (Aruba.it Racing – Ducati) 1’34.361, 64 laps

5.) Andrea Locatelli (PATA Yamaha WorldSBK Team) 1.34.794, 69 laps

6.) Lucas Mahias (Kawasaki Puccetti Racing) 1’34.806, 58 laps

7.) Axel Bassani (Motocorsa Racing) 1’34.847, 57 laps

8.) Kohta Nozane (GRT Yamaha WorldSBK Team) 1’35.003, 60 laps

9.) Tito Rabat (Barni Racing Team) 1’35.210, 106 laps

10.) Christophe Ponsson (Alstare Yamaha) 1’36.392, 27 laps

Alex Dibisceglia