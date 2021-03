Posticipato di un mese tutto il calendario del BSB 2021, con Oulton Park ora nel weekend del 27 giugno. Tutto a fronte della richiesta delle piste di poter ospitare pubblico, cosa più semplice nella seconda metà dell’anno. Primi test a Silverstone il 28 e 29 aprile, poi Snetterton (4-5-6 maggio), Oulton Park (19 maggio) e Donington (8 giugno).

SENZA SPETTATORI NON SI BALLA

La realtà è proprio questa, il BSB preferisce posticipare di un mese tutto il calendario 2021 per avere pubblico, facendo slittare Oulton Park al 27 giugno. È chiaro per tutti che l’indotto derivante dai biglietti di ingresso sia una voce non trascurabile per gli stessi autodromi e per gli organizzatori, che hanno optato per 30 giorni di ritardo sull’organizzazione. Piuttosto che avere gli spalti (e le tasche) vuote, meglio attendere a mettere le ruote in pista. Tutti i round avranno tre gare complete, i cosiddetti “Triple Header”.

ANCHE I TEST RITARDANO

Altresì è inutile pensare che provare con troppo anticipo abbia senso, soprattutto perchè quest’anno non ci saranno test in piste spagnole per il British Superbike. I test quindi inizieranno il 28 e 29 aprile sulla variante National di Silverstone, per poi passare a Snettertone il 4/5/6 maggio. Si andrà successivamente ad Oulton Park il 19 maggio 2021, apertura prevista in calendario per il BSB più di un mese dopol, per concludere i test a Donington Park (sempre versione National) l’8 giugno.

LE PAROLE DI STUART HIGGS, DIRETTORE DEL BENNETS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP

“Da quando la roadmap del governo è stata pubblicata a fine febbraio, siamo stati in costante contatto con il Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) per capire le sue implicazioni per le presenze degli spettatori. Sfortunatamente , il DCMS non è ancora in grado di confermare quali capacità si applicheranno prima del 21 giugno. Con l’inizio della stagione che si avvicina rapidamente e per offrire le migliori possibilità di avere tutti i nostri fan a bordo pista, abbiamo apportato modifiche decisive al calendario per offrire la migliore opportunità mentre guardiamo positivamente al nostro 25 ° Anno.”

2021 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP – REVISED OFFICIAL TEST DATES:

T1 April 28/29 Silverstone National T2 May 4/5/6 Snetterton 300 T3 May 19 Oulton Park T4 June 8 Donington Park National

UPDATED 2021 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP CALENDAR:

Round 1 June 25-27 Oulton Park Round 2 July 9-11 Knockhill Round 3 July 23-25 Brands Hatch GP Round 4 July 30 – August 1 Thruxton Round 5 August 13-15 Donington Park National Round 6 August 20-22 Cadwell Park Round 7 September 3-5 Snetterton 300 Round 8 September 10-12 Silverstone National Round 9 September 24-26 Oulton Park Round 10 October 1-3 Donington Park GP Round 11 October 15-17 Brands Hatch GP

*All rounds are Bennetts BSB triple-headers

Alex Dibisceglia

