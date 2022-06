Il ritorno del motociclismo a Spa-Francorchamps per la 24H EWC 2022 potrebbe subire qualche cambiamento in corso d’opera. Prevista una riunione di sicurezza questa sera con i piloti, al vaglio una 12H o due 8H. Ma per gli sfidanti resta una delle piste più belle mai calcate

SPA-FRANCORCHAMPS

Il solo nome, Spa-Francorchamps, sa di leggenda, e quindi quando il mondiale EWC due anni or sono ha dichiarato che nel 2022 si sarebbe svolta una 24H tutti gli appassionati sono rimasti increduli. Era dal 2003 che le moto endurance non calcavano la pista belga, per la competizione che all’epoca si chiamava 24H di Liegi, e non è stato semplice tornare. Il circuito ha investito 25 milioni di euro per rifare tribune, abbattere il famoso Chalet, sistemare la pista (come spiegato in questo video) e tante altre migliorie. Ma, vista la riunione della safety commission indetta per questa sera, manca ancora qualcosa.

CAMBIO IN VISTA?

Come raccontatoci ieri da Luca Scassa a Motorbike Circus, ci potrebbero essere dei cambiamenti. Il tratto di ritorno che porta al traguardo è decisamente buio, nonostante si stia lavorando con postazioni mobili per illuminare la pista. Questa sera quindi, di comune accordo con i piloti, si deciderà se correre una 24H, una 12H oppure due distinte 8H al sabato e alla domenica. Questo ovviamente in ottica sicurezza, anche se si continuerà nel tentativo di illuminare il circuito con ulteriori postazioni per permettere di svolgere l’attività normalmente come da previsioni.

LA SITUAZIONE

Dopo i test di metà stagione (di cui potete leggere il resoconto qui), il circus dell’EWC è tornato a Spa-Francorchamps questa settimana per i test della 24H 2022. I tempi hanno avuto poca rilevanza visto che la maggior parte dei team ha girato con il motore della 24H di Le Mans, ma continua ad essere BMW Motorrad Endurance la moto da battere in Belgio. Nella Superstock è lotta tra Gamarino (con Saltarelli e Calia aggiunto al team Louit Moto), Rolfo nel team #66 e la giallona di Scassa e del team No Limits. Saranno della lotta anche Avio Bike di Giovanni Baggi, Wojcik Moto e ovviamente la velocissima R1 di Sapeurs Pompiers.

GLI ORARI PER SEGUIRLA

La 24H di Spa Francorchamps 2022 sarà trasmessa in diretta sia su Eurosport 2 che su Eurosport Player, anche se gli orari potrebbero cambiare in caso di modifica del format. Noi di LiveGP.it saremo in diretta dal circuito con tanti contenuti sul nostro canale di Instagram e con i commenti dei piloti durante la competizione. Per prepararvi però, intanto godetevi questo giro di pista con la Kawasaki Louit Moto di Christian Gamarino. Ci vediamo sabato alle ore 13:00 per la bandiera verde!

Alex Dibisceglia

