L’Elf CIV 2022 ha finalmente il suo calendario, confermata la “Racing Night” di Misano a fine luglio, chiusura a Imola il 9 ottobre. Confermati i sei round con doppia gara a weekend, si andrà per due volte a Misano e Mugello con Vallelunga spostata a maggio e Imola a fine campionato.

SEI ROUND PER IL CIV

L’Elf CIV è tornato a sei eventi nel corso del 2021 dopo che la sosta dovuta alla pandemia di Covid19 aveva accorciato la stagione 2020 a soli quattro round. Una conferma quella dei sei round che permetterà ai piloti di sfidarsi su dodici gare. Novità importanti si attendono con la pubblicazione dei regolamenti tecnici 2022 con la nuova supersport e la Moto3 con le sole 450.

CONFERMATA LA RACING NIGHT A MISANO

La vera novità della stagione appena conclusa è stata la Racing Night di Misano. Una gara in notturna il sabato sera nell’ultimo weekend di luglio. Un evento che già lo scorso anno nonostante il numero limitato di accessi consentito sulle tribune ha riscosso un grande successo. La classe SBK e la European Woman Cup hanno portato a battesimo.la prima gara in notturna del CIV da oltre trent’anni. Quest’anno la gara in notturna sarà riservata alla SBK come main event ed alla Supersport 600.

CAMBIA IL FINALE

L’unica vera novità è sullo spostamento del round finale che passa da Vallelunga a Imola. La gara romana, che quest’anno ha assegnato i titoli Supersport e Moto3, passa ad inizio campionato come seconda gara stagionale il 7/8 maggio. Il campionato si concluderà per la prima volta all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola il weekend dell’8/9 ottobre.

IL CALENDARIO

ROUND 1: 2/3 aprile – Misano World Circuit “Marco Simoncelli”

ROUND 2: 7/8 maggio – Autodromo Vallelunga “Piero Taruffi”.

ROUND 3: 18/19 giugno – Mugello Circuit

ROUND 4: 30/31 luglio – Misano World Circuit “Marco Simoncelli” – Racing Night SBK e Supersport 600

ROUND 5: 17/18 settembre – Mugello Circuit

ROUND 6: 8/9 ottobre – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari Imola

Mathias Cantarini

Foto Bonora Agency