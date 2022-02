Sarà un 2022 intenso per Lorenzo Zanetti, oltre all’impegno nell’EWC con ERC Endurance Ducati, conferma la sua presenza nel CIV SBK con la squadra dell’amico Luca Conforti. “Zorro” sarà dunque al via del CIV, anche se dovrà con molta probabilità saltare il round 5 per la concomitanza col Bol d’Or. Zanetti è reduce dai test di Portimao proprio con il team ERC dove ha lavorato sulla Panigale in configurazione EWC. Il team Broncos schiererà anche Andrea Mantovani mentre si attende la conferma della terza moto destinata a Mattia Pasini che nel frattempo ha già iniziato i test a Valencia con ottimi riscontri cronometrici.

CIV: SEMPRE CON BRONCOS

Arriva oggi la conferma di Lorenzo Zanetti al via del CIV SBK con la Panigale V4R del team Broncos Racing. Quella che inizierà il prossimo 2 aprile sarà la quarta stagione per “Zorro” con il team dell’amico Luca Conforti. I due hanno raccolto nelle passate tre stagioni otto podi ed una vittoria oltre che due terzi posti finali. Il pilota bresciano lo scorso anno ha negato a Pirro l’en plein vincendo a luglio sul circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola. Lorenzo dovrà raccogliere più punti possibile nelle prime quattro tappe della stagione perché sarà poi costretto a saltare il quinto round del 17/18 settembre quando il CIV farà tappa al Mugello ma lui sarà impegnato al Bol d’Or a Le Castellet.

La presenza del pilota bresciano era stata in dubbio fino ad ora, visto l’impegno nell’EWC e con Broncos che aveva già confermato Andrea Mantovani e iniziato i test con Mattia Pasini (e Luca Salvadori che correrà con la V4S nel National Trophy 1000, ndr). E’ lo stesso Zanetti con un post sui social a confermare la sua presenza al CIV: “Un altro anno insieme. Per il quarto anno consecutivo difenderò i colori del Broncos racing team nel Campionato Italiano Velocità. Cosa non scontata, nonostante la nostra amicizia, quindi ringrazio anche gli sponsor che rendono tutto ciò possibile“.

EWC: PRIMO TEST A PORTIMAO

La scorsa settimana a Portiamo oltre al team ufficiale SBK e a Danilo Petrucci alla prima presa di contatto con la Panigale V4R che utilizzerà nel MotoAmerica era presente anche Lorenzo con tutto il team ERC Endurance Ducati. Per Zanetti non è stato un debutto visto che aveva già corso con la Panigale EWC lo scorso ottobre alla 6h di Most chiusa in sesta piazza. Per lui e tutto il team ERC gran lavoro in cerca di un set up di base per tutti i nuovi componenti del team. Ricordiamo infatti che ad affiancare Zanetti ci saranno dei mostri sacri dell’EWC per portare finalmente alla vittoria la Panigale V4R: Mathieu Gines, David Checa e Xavi Fores.

Foto Bonora Agency

Mathias Cantarini