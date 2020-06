Finalmente la FMI ha trovato la quadra per quanto riguarda il calendario 2020 del CIV, che ripartirà il primo weekend di luglio dal Mugello. Previste quattro tappe doppie, come prassi per il Campionato Italiano Velocità, con Misano a seguire a luglio per poi avere Imola a settembre e Vallelunga ad ottobre. Ancora allo studio possibilità per il pubblico, mentre sono confermate tutte le categorie.

HABEMUS CALENDARIO!

Sono mesi che i vari campionati lottano per trovare una soluzione valida che accontenti organizzatori, team, sponsor, appassionati e soprattutto i vari governi. Ebbene il CIV sarà uno dei primi a ricominciare (dopo il MotoAmerica), con la FMI nella persona di Giovanni Copioli che finalmente ha emanato il calendario 2020 con start al Mugello, in quel di luglio. La prima tappa è pressochè confermata a porte chiuse, a meno di incredibili svolte nell’evoluzione della situazione COVID19.

QUATTRO APPUNTAMENTI DOPPI

Proprio come al solito, il Campionato Italiano Velocità si svolgerà in appuntamenti composti da due gare per ogni singola categoria, andando quindi a totalizzare 8 gare in 4 round doppi. A seguire il Mugello troviamo Misano Adriatico, nel weekend del 25/26 luglio, per poi essere a sua volta seguita da Imola il 5/6 settembre e da Vallelunga il 17/18 ottobre. Scenderanno in pista tutte le categorie previste per quest’anno, senza alcuna esclusione.

IL COMMENTO DI GIOVANNI COPIOLI, PRESIDENTE FMI

“Siamo davvero contenti di poter annunciare il nuovo calendario dell’ELF CIV 2020. Un lavoro importante, realizzato insieme a tutte le realtà che compongono il Campionato, che ci ha permesso di arrivare a progettare una stagione con 4 round. Riuscendo a dare un concreto segnale di ripartenza, fondamentale in questo momento. Sarà bello ed emozionante veder ripartire tutti, ammirare di nuovo in pista i tanti protagonisti che ci regaleranno un 2020 di assoluto livello”.

CIV 2020, CALENDARIO UFFICIALE

Round 1: 4-5 luglio – Mugello Circuit

Round 2: 25-26 luglio – Misano World Circuit “Marco Simoncelli”

Round 3: 5-6 settembre – Autodromo Enzo e Dino Ferrari Imola

Round 4: 17-18 ottobre – Autodromo Vallelunga “Piero Taruffi”

Leggi anche: MOTOCROSS | LE DATE DEL CALENDARIO ITALIANO 2020

Alex Dibisceglia