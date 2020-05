Anche il motocross italiano si appresta a ripartire dopo lo stop dettato dal Covid-19. Come reso noto nei giorni scorsi dal sito della Federmoto, il campionato nazionale scatterà il prossimo 18 Luglio con uno dei suoi appuntamenti più attesi, ovvero quello del Tricolore Prestige a Faenza. La finale è invece in programma per il 18 ottobre a Savignano sul Panaro.

I protagonisti dell’italiano Motocross si sfideranno in tre prove per ciascuna zona (Nord, Centro e Sud), mentre grande attesa vi è anche per gli altri campionati: dal tricolore MX Junior al campionato Italiano Motocross Senior e Femminile, così come per la seconda parte degli Internazionali d’Italia su Sabbia Supermarecross.

Queste le dichiarazioni di Giovanni Copioli, presidente FMI: “Nonostante l’inizio della stagione per alcuni campionati sia previsto per luglio, quindi con quattro mesi di ritardo rispetto a quanto avviene solitamente, siamo riusciti a proporre un calendario ricco di date e competizioni. Sono in programma manifestazioni in tutta Italia e per piloti di tutti i livelli. In alcuni casi i weekend di gara saranno ravvicinati fra loro e ciò renderà ancora più emozionanti le sfide. Rivolgo un ringraziamento ai Moto Club organizzatori e a tutti coloro che hanno lavorato duramente per preparare una stagione che promette di essere davvero interessante”.

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO PRESTIGE 2020

18-19 Luglio 2020 FAENZA- MC. MONTECORALLI FAENZA

29-30 Agosto 2020 CASTIGLIONE DEL LAGO- MC -TRASIMENO

12-13 Settembre 2020 PONTE A EGOLA- MC. PELLICORSE

10-11-Ottobre 2020 CINGOLI- MC.FAGIOLI

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO MOTOCROSS SENIOR E FEMMINILE 2020

01-02 Agosto 2020 CASTELLARANO MC.CASTELLARANO

05-06 Settembre 2020 GAZZANE di PRESEGLIE- MC. GS. GALAELLO

26-27 Settembre 2020 MONTEVARCHI- MC. BRILLI PERI

24-25 Ottobre 2020 CITTA’ di CASTELLO- MC. BAGLIONI

CAMPIONATO ITALIANO MOTOCROSS RIDER e EXPERT

1^ selettiva

26 Luglio 2020 FARA VICENTINO- MC. FARA VICENTINO Sel Zona Nord

26 Luglio 2020 GROTTAZZOLINA- MC. CROSS PARK PONZANO Sel Zona centro

26 Luglio 2020 LAMEZIA TERME- MC. FLY RACING TEAM Sel Zona Sud

2^ selettiva

09 Agosto 2020 CASSANO SPINOLA- MC. CASSANESE Sel Zona Nord

09 Agosto 2020 CHIUSDINO- MC. EDO RACING MX TEAM Sel Zona centro

09 Agosto 2020 MONTALBANO JONICO- MC. MONTALBANO JONICO Sel Zona Sud

3^ selettiva

20 Settembre 2020 CHIEVE- MC. ZETA MX PARK Sel Zona Nord

20 Settembre 2020 FERMO- MC. IPPOGRIFO Sel Zona centro

20 Settembre 2020 NOTO- MC. LANTERI Sel Zona Sud

Finale

17-18 Ottobre 2020 SAVIGNANO SUL PANARO- MC. MIGLIORI

CALENDARIO INT.LI D’ITALIA “SUPERMARECROSS” 2020