È già passato un anno dal brutto incidente di Alex Zanardi con la sua handbike. Il pilota bolognese, portato in ospedale in condizioni gravissime, ha subito diversi interventi e prosegue con il suo programma di recupero. Tramite un comunicato di BMW, la moglie Daniela ci aggiorna sulle condizioni del Campione e dei suoi progressi dopo un lungo periodo di riserbo.

“Le condizioni di Alex sono stabili e al momento si trova in una clinica per seguire un programma di riabilitazione con personale medico per facilitare il suo recupero”, esordisce Daniela.

La moglie di Zanardi ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno continuato a sostenere Alex durante questo lungo anno: “Abbiamo ricevuto molti messaggi di affetto e supporto, colgo l’occasione per dire grazie a nome di Alex, a tutti. La vicinanza degli amici, dei fan e di tutti gli addetti ai lavori del motorsport è stata davvero commovente”.

Daniela Zanardi ha successivamente parlato dei progressi del marito: “Alex è in condizioni stabili e in grado di affrontare un programma di terapia sia neurologico che fisico. Riesce a comunicare con noi, ma non è ancora in grado di parlare. Dopo molto tempo in coma, le sue corde vocali hanno perso la loro elasticità. Bisogna recuperare con esercizio e terapia”.

Daniela conclude parlando del futuro: “Di certo si tratta di una grande sfida. È un percorso lungo e al momento non facciamo previsioni di quando possa tornare a casa. Stiamo mettendo tutte le nostre forze per il suo recupero. Abbiamo utilizzato questa intervista per informarvi del suo stato di salute e di rispondere ad alcune domande. Al momento ci limiteremo a questo”.

Auguriamo di nuovo ad Alex Zanardi di proseguire il suo lungo percorso di guarigione e di avere in futuro, altre notizie positive.

Chiara Zaffarano