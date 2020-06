Papa Francesco ha scritto, tramite le colonne de La Gazzetta dello Sport, una lettera ad Alex Zanardi. Il Pontefice ringrazia il bolognese per aver dato la forza a chi l’aveva perduta, dichiarandosi vicino a lui e alla famiglia.

Il testo della lettera

“Carissimo Alessandro,

la sua storia è un esempio di come riuscire a ripartire dopo uno stop improvviso. Attraverso lo sport ha insegnato a vivere la vita da protagonisti, facendo della disabilità una lezione di umanità.

Grazie per aver dato forza a chi la aveva perduta.

In questo momento tanto doloroso le sono vicino, prego per lei e per la sua famiglia.

Che il Signore la benedica e la Madonna la custodisca. Fraternamente,

Francesco”

Una lezione di umanità

La lettera firmata da Papa Francesco, nella sua straordinarietà, rappresenta un messaggio di speranza rivolto ad Alex Zanardi e testimonia la trasversalità del bolognese, sia come campione, sia (e soprattutto) come uomo.

L’eccezionalità della lettera, dopotutto è piuttosto insolito vedere il Papa scrivere pubblicamente una missiva ad uno sportivo, trova le sue radici nello stesso pontificato di Francesco. Come spiega don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova e tramite per la consegna della lettera alla Gazzetta, “Alex piace a Francesco perché (…) ha trasformato la disabilità in una grande lezione di umanità (…) e il Papa cerca sempre di restituire autostima a chi è in difficoltà, a chi si sente ai margini, perché il vero disabile è chi non ha stima di sé”.

Manifestazioni di affetto

La lettera del Papa si aggiunge alle tantissime manifestazioni di affetto dimostrate al pilota e campione bolognese. In un certo senso si affianca al toccante post pubblicato su Instagram di Niccolò, il figlio di Alex e Daniela.

Visualizza questo post su Instagram Forza papà, ti aspetto, torna presto ❤❤ Un post condiviso da Niccolò Zanardi (@niccolo_zanardi) in data: 22 Giu 2020 alle ore 4:33 PDT

Nelle parole e nelle intenzioni di questi messaggi si legge speranza e positività, elementi indispensabili in questi giorni e ore in cui si aspettano notizie sull’evoluzione del quadro clinico di Alex Zanardi.

Leggi anche: Zanardi, il nuovo bollettino: “Condizioni stabili. Quadro neurologico resta grave”

Luca Colombo