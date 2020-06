Alex Zanardi ha trascorso la sua quarta notte nel reparto di terapia intensiva del Policlicnico di Siena, dove dallo scorso venerdì è ricoverato in seguito al bruttissimo incidente occorsogli mentre era a bordo della sua handbike. Il campione bolognese, secondo il consueto bollettino medico emanato attorno alle 12, si trova in condizioni stabili e la prognosi rimane riservata.

IL BOLLETTINO MEDICO

“Il quadro neurologico resta invariato nella sua gravità. Il paziente rimane sedato, intubato e ventilato meccanicamente. Eventuali riduzioni della sedo-analgesia, per la valutazione dello stato neurologico, saranno prese in considerazione a partire dalla prossima settimana. La prognosi rimane riservata” sono state le parole contenute nel bollettino diramato dai medici delle Scotte.

Come spiegato oggi dal direttore sanitario Roberto Gusinu, ci vorrà ancora del tempo prima che i medici decidano di ridurre la sedazione e provare a risvegliare progressivamente Zanardi dal coma farmacologico: “Il quadro, come evidenziato del neurochirurgo fin dall’inizio, era molto serio. In virtù di questa serietà, le valutazioni sul paziente sono avvenute giornalmente e secondo le proiezioni si andrà verso la prossima settimana per un tentativo di risveglio”.

LE INDAGINI PROSEGUONO

Nel frattempo, proseguono le indagini sull’incidente avvenuto nel corso della staffetta Obiettivo Tricolore. Una perizia è stata effettuata sull’handbike del campione, mentre sono ripresi nella mattinata di oggi gli interrogatori, iniziati dai magistrati già nella giornata di sabato.

Marco Privitera