Doppietta Audi e Comtoyoyu Racing a Vallelunga al termine della race-2 del FIA World Touring Car Cup. Gilles Magnus svetta per la seconda volta in questa stagione precedendo all’arrivo il teammate Nathanael Berthon e la Hyundai dello spagnolo Mikel Azcona, sempre più padrone della classifica generale dopo la tappa italiana del Mondiale.

Gilles Magnus gladiates to Victory in Race 2 🥇

the Comtoyou Racing Audi Sport driver claims the win at Race of Italy on an Audi 1-2 followed home by Berthon#FIAWTCR #RaceOfItaly #Vallelunga pic.twitter.com/uLnfqVxHae

— FIA WTCR (@FIA_WTCR) July 24, 2022