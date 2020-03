Tom Coronel prosegue nel FIA World Touring Car Cup con il Comtoyou Racing per la 31^ stagione nel mondo delle corse. Coronel, impegnato lo scorso anno con una delle due Cupra del Comtoyou, sarà ancora della partita con il team belga, ma a bordo di un’Audi RS3 LMS.









Il 47enne olandese ha chiuso lo scorso anno al 22° posto la stagione del WTCR ed ha già mosso i primi passi con Audi durante i recenti test Goodyear, svolti ad inizio anno: con l’impegno di quest’anno Tom Coronel raggiugerà quota 500 partenze nel mondo del turismo, un risultato unico che pochi piloti possono vantare.

Sul passaggio in Audi, Tom Coronel ha così dichiarato: “Per me correre nello stesso team con continuità è fondamentale. Tecnicamente l’Audi è simile alla Cupra che ho guidato durante la passata stagione, ma la RS3 LMS mi ha sorpreso durante i primi test in Spagna con le nuove gomme Goodyear“. Coronel ha concluso affermando come saranno necessari ulteriori test per mettere a punto la vettura prima dell’inizio del campionato.

Ricordiamo a proposito che i test pre-stagionali, originariamente previsti sul tracciato di Aragon, sono stati annullati a causa della propagazione del coronavirus.

Leggi anche: WTCR | Cambia il format: addio a Gara 3

Luca Pellegrini