Manca sempre meno alla prima storica prova del FIA World Touring Car Cup (WTCR) all’interno dell’impianto di Adria, pista completamente rinnovata che si appresta ad accogliere il penultimo atto del Mondiale turismo.

Tarquini: “Sono molto contento che si possa tornare a correre in Italia”

Gabriele Tarquini, Jean-Karl Vernay e Tiago Monteiro sono pronti a dare battaglia nel tracciato veneto, prova che segue di due settimane l’inedito atto nella pista permanente di Pau (Francia).

Non poteva mancare il commento di Tarquini, padrone di casa in scena con Hyundai. L’esperto italiano ha rilasciato alla stampa: “Sono molto contento che si possa tornare a correre in Italia. Non ho mai gareggiato nel WTCR in una delle mie piste. Mi aspetto tanti tifosi ad Adria e penso che sia fantastico.

L’ex campione della serie ha continuato con una considerazione sulla propria annata: “La mia stagione non è iniziata come volevo. La macchina è stata molto competitiva, ma non ho fatto molti punti per degli errori o dei problemi tecnici. Fortunatamente la macchina è ottima, Jean-Karl è secondo in campionato e l’obiettivo è aiutarlo. Il lavoro di squadra è importante per Hyundai, dobbiamo aiutarlo per il titolo. Devo ringraziare la casa per una macchina ottima, dalla terza gara abbiamo avuto delle restrizioni e tanto peso. Questa auto mi ha sorpreso, soprattutto a Pau. Il passo è che abbiamo è incredibile”.

Il #3 del gruppo ha chiuso con una considerazione sul tracciato di Adria, completamente nuovo rispetto al passato: “Abbiamo testato la pista prima della stagione. Tutto è uguale per tutti quando si debutta in un nuovo circuito. La nostra auto ha un’ottima aereodinamica, ma Adria è uno short track. Spero che sia divertente per tutti correre in questo tracciato”.

Vernay all’attacco di Ehrlacher per il titolo

Vernay, altro alfiere di casa Hyundai, è pronto a battagliare contro il connazionale Yann Ehrlacher (Cyan Racing) per il Mondiale. Dopo la tappa di Pau sono 16 i punti di distacco per i due transalpini che nella competizione di casa non si sono risparmiati.

L’alfiere del marchio coreano ha commentato ai media: “Questa è di fatto la mia seconda gara di casa dopo quella di Pau. Sono molto contento di incontrare i miei amici, sarà sicuramente bello. Speriamo di ripetere quanto fatto vedere in quel di Pau, l’obiettivo è continuare a guadagnare punti. Il target è vincere il campionato. La qualifica sarà fondamentale, non ho mai corso ad Adria”.

L’ex portacolori del Team Mulsanne è consapevole di avere l’occasione di puntare al titolo. Vernay ha espresso la propria opinione sulla stagione in corso: “Il 2021 è iniziato bene, la stagione è oltremodo soddisfacente. A Budapest ho perso molti punti per una brutta qualifica. Siamo contenti per dove siamo ora, la macchina è ottima. In tutte le condizioni riusciamo a lottare per il successo ed è bellissimo. I risultati nel ETCR sono ottimi, abbiamo ancora due gare da fare e sono molto contento in generale”.

Anche il francese ha testato ad Adria prima del via del Mondiale. Il tracciato appare oltremodo selettivo per tutti i piloti che già in qualifica regaleranno sicuramente emozioni. Come a Pau non è semplice superare in un circuito corto che non lascia margine d’errore.

Monteiro: “Ho imparato l’italiano ed adoro correre in Italia”

Anche Tiago Monteiro sarà protagonista questo week-end con Honda. Il portoghese ha fatto un bilancio di una stagione che si è aperta nel migliore dei modi tra la Germania e la tappa di casa di Estoril.

Il compagno di box dell’ungherese Attila Tassi ha rilasciato ai giornalisti: “La stagione è iniziata molto bene, la macchina è stata da subito competitiva al Nuerburgring ed in quel di Estoril. Purtroppo ho sofferto il BoP nelle prove seguenti. Abbiamo lottato molto ad Aragon ed a Budapest, ma gradualmente stiamo tornando in lotta con gli altri. Dopo metà stagione ho perso ogni speranza di titolo. Il mio obiettivo è vincere più gare possibili ed aiutare il mio teammate per la lotta al titolo”

Il pilota Honda si sente a casa ed è pronto a ben figurare nell’autodromo veneto: “In questi anni il rapporto con JAS è sempre stato fortissima. Ho imparato l’italiano ed adoro correre in Italia. Avrò molti amici presenti in una pista particolare, un circuito veramente tecnico. C’è tanta pressione tra i pretendenti per il titolo, mi aspetto tanta battaglia. Ho avuto un giorno di test prima della stagione. Penso che sia un circuito diverso dal solito. Come hanno detto gli altri la qualifica sarà la chiave del fine settimana”.

L’appuntamento è per settimana prossima per un fine settimana da non perdere. Le emozioni sono assicurate per il penultimo atto del WTCR 2021.

Luca Pellegrini