Cyan Racing ha annunciato che Thed Björk proseguirà l’avventura nel FIA World Touring Car Cup con una delle quattro Lynk & Co. Il campione dell’ultima edizione del WTCC sarà ai nastri di partenza con la prima delle due auto del Cyan Performance Lynk & Co dopo la discreta prestazione dello scorso anno. Non conosciamo chi accompagnerà lo svedese nell’edizione 2020 del FIA WTCR.

Il suo ex compagno di box, il britannico Andy Priaulx, lascia il Cyan Racing e le auto cinesi per seguire a tempo pieno la carriera del figlio Seb. Il WTCR perde dunque un volto importantissimo come Andy, tre volte campione del Mondiale turismo negli anni 2005, 2006 e 2007.

Christian Dahl, CEO di Cyan Racing ha dichiarato: “Samo lieti di continuare la nostra proficua collaborazione con Thed, mentre siamo ovviamente tristi di veder andare Andy. Rispettiamo tuttavia pienamente la sua decisione e ci terremo in contatto con lui per il futuro”. Il boss della squadra scandinava ha proseguito il suo intervento evidenziando che il nuovo pilota sarà annunciato successivamente.

Yvan Muller e Yann Ehrlacher sono gli altri due volti noti della squadra e gareggeranno sotto i colori Cyan Racing Lynk & Co.

Andy Priaulx concluderà l’impegno nel WTCR dopo la serie virtuale che il Mondiale turismo ha organizzato nell’attesa che inizi la stagione. Il forte pilota inglese supporterà il promettente figlio Sebastain. Ricordiamo che quest’ultimo ha affrontato l’intera stagione, con ottimi risultati, nel British GT Championship nella classe GT4. Ora è pronto ad una nuova sfida nell’IMSA Michelin Pilot Challenge, serie americana riservata ad auto GT4 e TCR. Come accaduto lo scorso anno Seb dovrebbe correre con una delle Ford Mustang di Multimatic.

Luca Pellegrini