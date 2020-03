Yvan Muller e Yann Ehrlacher sono i primi due nomi confermati dal Lynk & Co Cyan Racing per la stagione 2020 del FIA WTCR. La coppia, legata da un legame di parentela visto che Yvan è lo zio di Yann, sarà in pista con il Cyan Performance Lynk & Co. Non conosciamo, invece, chi saranno i due piloti che porteranno in pista le due auto del Cyan Racing Lynk & Co, l’altra squadra ufficiale che schiera le vetture cinesi.

“Questo è il posto giusto dove essere” ha sottolineato Yvan Muller, terzo lo scorso anno nella classifica a punti dopo una stagione che lo ha visto come assoluto protagonista nella lotta al titolo.

Il quattro volte campione del WTCC ha concluso il suo intervento evidenziando come i risultati della passata edizione siano la testimonianza del lavoro svolto da tutti i soggetti che hanno investito in questo progetto.

Ehrlacher ha mostrato grande entusiasmo per trasformare una parte del box in una questione di famiglia. “Lo scorso anno – continua Ehrlacher – é stata un’annata dove abbiamo ottenuto dei risultati promettenti e non vedo l’ora di continuare nel 2020. Voglio vincere le gare ed ovviamente puntare al titolo Mondiale”.

Muller ed Ehrlacher sono dunque in primi due alfieri del Lynk & Co, attendiamo gli altri due piloti.

Luca Pellegrini