MV Agusta ha annunciato i piani per la prossima stagione in WorldSSP. Il Reparto Corse della Casa italiana farà affidamento il prossimo anno sul confermato Niki Tuuli e sul turco Bahattin Sofuoglu.

MV Agusta annuncia i propri piloti per la WorldSSP

Il primo non è nuovo alla categoria. Il finnico ha infatti concluso all’undicesimo posto la stagione 2021, il secondo proviene dalla WSS300. Discorso differente per il nipote di Kenan Sofuoğlu che è pronto per il salto di categoria dopo aver ottenuto un sesto posto e due successi (Barcellona/Jerez).

Il finlandese ha dichiarato alla stampa dopo l’annuncio: “È fantastico sapere che MV mi abbia confermato. Per me è un grande risultato continuare con questo marchio, la nuova moto rende il lavoro ancora più interessante. I primi test che abbiamo fatto sono stati davvero buoni. Il nuovo motore mi darà quello di cui ho bisogno per ottimizzare la guida, ha più potenza con un basso numero di giri. Tutto questo mi aiuterà nella guida, non sarà più necessario spingere al limite in uscita di curva. Potrò usare delle linee potenzialmente più strette e superare con maggior facilità. Penso che potremo costruire un pacchetto davvero competitivo in vista del prossimo anno”.

Non è mancato il commento di Sofuoglu, pronto a dare battaglia: “Sono davvero entusiasta di competere in Supersport ed essere parte del progetto MV Agusta Reparto Corse è un privilegio. Vorrei ringraziare il team principal Andrea Quadranti e il mio mentore Kenan per aver creduto in me e avermi dato questa opportunità. Sono determinato a fare il meglio che è nelle mie capacità”.

