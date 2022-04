WSSP | Assen 2022, Gara 2: Aegerter regola Baldassari e Öncü

Terza vittoria consecutiva per Dominique Aegerter, che domina ad Assen regolando Baldassari e Can Öncü nella parte centrale di Gara 2. Lo svizzero del team TenKate allunga nella classifica piloti e chiude il weekend olandese siglando l’undicesimo trionfo in carriera.

La seconda manche della WSSP in quel di Assen ha offerto un grande spettacolo soprattutto nella prime metà di gara. Dopo il fallimento della fuga di Can Öncü, Dominique Aegerter ha preso il primo posto ed è stato seguito da Lorenzo Baldassarri. Per un istante anche Nicolò Bulega si è ritrovato in seconda posizione, salvo poi cedere il passo prima a Baldassarri e poi a Öncü. Anche Federico Caricasulo ha fatto parte del gruppo di testa fino a dodici giri dal termine, quando il pilota Althea è caduto in curva quattro.

Quinta e sesta posizione per Dynavolt Triumph, al quinto posto con Hannes Soomer ed al sesto con Stefano Manzi, seguito dalla MV Agusta di Niki Tuuli, settimo. Alle spalle del finlandese ha chiuso Yari Montella, capace di battere nel finale l’inglese Kyle Smith. A chiudere la top10 troviamo la seconda MV F3800 RR, guidata in questo caso da Bahattin Sofuoglu. I piloti appena citati hanno dato spettacolo per tutti i giri percorsi e tra di loro spiccava Adrian Huertas, sfortunatamente ritiratosi nel corso dell’ultimo giro mentre occupava l’ottava posizione.

Grande spavento in partenza, quando Jules Cluzel è scivolato rimanendo in traiettoria e rischiando di essere investito dal gruppo che seguiva. Pochi metri più avanti è finita la gara di Glenn van Straalen, pilota di casa, caduto in seguito ad una dinamica ancora poco chiara. Per fortuna i due piloti sono usciti indenni dai rispettivi incidenti e hanno lasciato la pista senza problemi.

WSSP | ASSEN 2022 | RISULTATI GARA 2

Nella classifica piloti del mondiale SuperSport Dominque Aegerter allunga su Lorenzo Baldassari, ora in ritardo di trenta punti. Al terzo posto compare il nome di Niccolò Bulega, distaccato di trentanove punti dal leader del campionato. A causa della caduta niente punti per van Straalen, attualmente seguito a breve distanza da Niki Tuuli.

Matteo Pittaccio

Leggi anche: MOTO3 | GP PORTOGALLO, GARA: LA CRONACA LIVE