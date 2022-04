La gara di Moto3 all’Autodromo dell’Algarve a Portimão ci ha regalato un grande spettacolo con cinque piloti in lotta per il podio: Sasaki, Masiá, García, Öncü e Guevara. Tra questi, il più brillante è stato Sergio García che ha vinto la gara dopo aver firmato un ultimo giro da dieci e lode. García diventa anche il nuovo leader del mondiale di Moto3. Doppietta spagnola con Jaume Masiá secondo. Lo spagnolo scattava dalla 15° posizione e anche in quest’occasione ha dimostrato una grande maturità durante tutta la gara. Il podio lo chiude Ayumu Sasaki. Difficoltà in gara per gli italiani: il primo di questi è Andrea Migno settimo e Dennis Foggia alle sue spalle ottavo.

CLASSIFICA FINALE GARA MOTO3:

Victoria Ortega Cabrera