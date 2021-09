Erano anni che la WSBK non arrivava a Portimão con Jonathan Rea in svantaggio, ed in questo 2021 Toprak Razgatlioglu è riuscito nell’impresa. Dal Portogallo al titolo mancano ancora nove gare e tanti punti, possono Bautista e Redding intromettersi? Match point invece nelle categorie Supersport 600 e 300.

UNA COSA MAI VISTA

Magari con margini ristretti, ma la WSBK aveva sempre avuto Jonathan Rea in vantaggio a 3 gare dalla fine, mentre Portimão 2021 sarà del tutto diverso. Il pluricampione Kawasaki della Superbike arriva con 20 lunghezze di ritardo su Toprak Razgatlioglu, che a Jerez ha dimostrato una tenacia inarrestabile. Il turco apprezza particolarmente il circuito portoghese, dove ha terminato a podio in 3 delle ultime 6 gare. Certo è che Jonathan deve dimostrare qui che il campionato è ancora aperto: non può permettersi (dal punto di vista psicologico) di arrivare ancora dietro alla punta Yamaha.

MATCH POINT PER LA 600

La Supersport 600 proseguirà nel calendario 2021 della WSBK anche dopo Portimão, ma Dominique Aegerter ha un vantaggio solido. Così solido che necessita di 38 punti in più sul rivale alla fine di questa gara per potersi aggiudicare il titolo già in Portogallo. Sicuramente Steven Odendaal non lascerà vita facile al pilota svizzero, quindi difficilmente vedremo il titolo della classe di mezzo assegnato qui in terra portoghese. Non bisogna poi dimenticare che sia Jules Cluzel che Raffaele De Rosa sono andati a podio qui nel 2020, quindi la lotta si preannuncia apertissima.

ULTIMO GIRO PER LA 300

La entry class della WSBK chiuderà il campionato 2021 qui a Portimão, decidendo invece il campione in carica. In attesa di un eventuale cambiamento della classe, viste le criticità esposte dal circus dopo la tragica scomparsa di Dean Berta Viñales, in Portogallo la sfida è tra le Kawasaki di Huertas e Buis. Lo spagnolo ha 36 punti di vantaggio sul francese, il che vuol dire che per Buis è necessario recuperare almeno 11 punti sul rivale per mantenere le speranze accese il sabato sera. Ma la SSP300 non è mai una questione a due, quindi nulla è ancora da dare per scontato.

WSBK 2021 PORTIMÃO, GLI ORARI IN TV

SKY SPORT ACTION

Venerdì 1 ottobre

FP1 SBK: 11:30-12:15

FP1 SSP: 12:25-13:10

FP2 SBK: 16:00-16:45

FP2 SSP: 17:00-17:45

Sabato 2 ottobre

Superspole SSP: 11:25-11:45

Superpole SBK: 12:10-12:25

Gara 1 SBK: 15:00

Gara 1 SSP: 16:15

Domenica 3 ottobre

Superpole Race SBK: 12:00

Gara 2 SSP: 13:30

Gara 2 SBK: 15:00

PROGRAMMAZIONE TV8

Sabato 2 ottobre

Gara 1 SBK: 15:00

Domenica 3 ottobre

Superpole Race: 14:00 (differita)

Gara 2 SBK: 15:00

