Con Peter Hickman che vince il Senior TT 2022, arriva a quattro il numero di piloti che hanno vinto almeno 4 gare sull’Isola di Man in una settimana. Unico a fare meglio Ian Hutchinson nel 2010, con cinque vittorie su cinque. Seconda posizione per Dean Harrison con un cupolino rotto, terzo Conor Cummins

PRIMO PIT-STOP: HICKMAN SUBITO AL COMANDO

I primi due giri del Senior TT 2022 sono stati un’assoluta battaglia per il podio, con tanti piloti impegnati nella lotta. Fino a Glen Helen, nel primo giro era Dean Harrison a condurre la gara con mezzo secondo di vantaggio su Hickman, 1.3 su Davey Todd e 1.8 su Conor Cummins. Nel tratto fino a Ballaugh Bridge i distacchi si sono regolarizzati come per il resto della settimana, con Hickman tornato al comando con 2.407 su Harrison ed altri 2 secondi su Todd. Il primo giro si è concluso con Hickman autore di un incredibile giro con media 132.381 MPH con partenza da fermo. Il secondo giro è stato composto dal dominio di Hickman e dalla rimonta di Conor Cummins, terzo fino al pit stop dopo aver sorpassato Davey Todd. Incredibile Dean Harrison, secondo con il cupolino rotto da un uccello in pista.

SECONDO PIT-STOP: CUMMINS VS TODD

Nonostante un pit-stop di 4 secondi più lento rispetto gli inseguitori, Peter Hickman ha ripreso il via al Senior TT 2022 in testa anche dopo la sosta. Ovviamente i distacchi si sono lievemente accorciati, ma al Grandstand Hickman aveva 14 secondi di vantaggio su Dean Harrison e 27 su Conor Cummins. Con un vantaggio del genere, Hickman si è lanciato in pista con una certa tranquillità, conscio che solo un’errore potrebbe creargli un problema. Dietro la quarta piazza era di Davey Todd, con solamente un secondo di ritardo su Cummins la cui terza piazza era tutt’altro che certa. Infatti, a metà del quarto giro è stato proprio Todd a compiere il sorpasso (sui tempi) ai danni di Cummins, sfilando il podio provvisorio al pilota dell’Isola di Man. Il resto dei due giri fino al secondo pit stop ha visto la battaglia accesa tra Todd e Cummins andare lentamente a favore di Conor, che è arrivato al secondo pit stop con un vantaggio di due secondi per il podio.

BANDIERA A SCACCHI: HICKMAN CALA IL POKER

Come prevedibile dai distacchi e senza problemi importanti, Peter Hickman ha fatto sembrare semplice vincere il Senior TT 2022. Ovviamente l’impressione non dice la verità, e non bisogna dimenticare che i piloti gommati Dunlop hanno corso con le gomme intagliate. A prescindere da tutto ciò, Peter Hickman ha conquistato il Senior TT in questo 2022 con 16.918 di vantaggio su Harrison e 33.604 su Cummins. Sono quattro vittorie in una settimana per “Hicky”, come Phillip McCallen Michael Dunlop e Ian Hutchinson (per lui 5 vittorie nel 2010), che ora tornerà a concentrarsi sul British Superbike. Appuntamento al prossimo anno per il TT 2023!

Alex Dibisceglia

