La griglia 2021 della MotoGP si completa oggi con la presentazione dell’aggiornata Aprilia RS-GP, l’ultima moto nata dalla collaborazione tra il reparto corse di Noale e Gresini Racing. Al già confermato Aleix Espargaró verrà affiancato Lorenzo Savadori, già in pista con Aprilia nelle ultime tre gare del 2020.

Toccante il video dedicato a Fausto Gresini, ricordato attraverso una breve ma concisa sequenza di immagini ad inizio presentazione. Un importante tributo al manager imolese si ritrova nell’adesivo che ricopre interamente le nuove ali anteriori, già ben visibile nel video di lancio della moto 2021.

La nuova RS-GP rappresenta l’unica moto a vantare importanti novità rispetto al modello precedente. Aprilia, infatti, ha approfittato delle concessioni varate dall’organizzatore con lo scopo di poter aumentare la competitività del marchio veneto. Tutte le altre squadre, invece, hanno seguito il congelamento delle componenti studiato per minimizzare le spese dopo gli ingenti danni causati dalla pandemia.

APRILIA RS-GP 2021 | LE FOTO DELLA NUOVA MOTO

LORENZO SAVADORI: “FAUSTO HA CREDUTO TANTO IN ME”

“I test e le gare dello scorso anno mi hanno permesso di iniziare a costruire la fiducia con questa moto e con questi pneumatici, ma è solo una base di partenza con molto margine di miglioramento. Cercherò di trasformare il dolore generato dalla scomparsa di Fausto, una persona che ha creduto molto in me, in energia positiva. La sua determinazione e i suoi insegnamenti mi accompagneranno in questa nuova fase della mia carriera”.

ALEIX ESPARGARO: “LAVORATO TANTO, MA LA STRADA È LUNGA”

“Può sembrare banale ma sono sempre emozionato all’inizio di una nuova stagione. Sto per iniziare la mia quinta con Aprilia, un team che è ormai una seconda famiglia. Infatti non vedo l’ora di tornare a lavorare con loro. Il primo contatto con la nuova RS-GP è stato positivo, i ragazzi hanno lavorato sodo durante l’inverno ma la strada è ancora lunga. Ci aspetta un campionato impegnativo, fitto di impegni, dove forma fisica e mentale dovranno essere sempre ai massimi livelli. Sono più pronto che mai”.

MASSIMO RIVOLA: “TEAM SOLIDO, AMBIZIOSO E REALISTA”

“In questa prima fase del campionato non vogliamo guardare agli altri ma solo a noi stessi, consolidando il nostro trend indubbiamente positivo. Ad Aleix spetta un compito molto importante, guidare la squadra e non farsi tradire dalla frenesia del risultato ad effetto. La costanza e il lavoro gli regaleranno le soddisfazioni che merita. Lorenzo dovrà crescere e imparare tanto, a partire dai circuiti. Un talent scout straordinario come Fausto credeva molto in lui, sono sicuro che darà il massimo per ripagare la fiducia. Il team è solido, ambizioso e realista. Tutti sanno che solo mantenendo la rotta è possibile continuare a crescere, portando Aprilia a lottare per le posizioni che contano, anche in MotoGP”.

ROMANO ALBESIANO: “CRESCITA CHIARA, GRANDE POTENZIALE”

“Grazie al lavoro di questo inverno e al grande sforzo del reparto corse, sappiamo di aver fatto un grosso passo avanti che è ora atteso dal confronto con i rivali. La nostra crescita è chiara e questo regala fiducia all’ambiente, i nostri ingegneri hanno portato in pista una ulteriore evoluzione di un progetto che ha un grande potenziale ancora da esprimere. Siamo intervenuti su tutti gli aspetti: da quelli visibili, come la nuova aerodinamica o il forcellone in carbonio, ad interventi profondi su ciclistica, motore ed elettronica. Il pacchetto che porteremo in pista nella fase iniziale della stagione verrà poi ulteriormente sviluppato secondo un programma di lavoro sostanzialmente già definito”.

LA MOTOGP È PRONTA: TUTTI IN QATAR PER I TEST

Con la presentazione dell’Aprilia RS-GP tutte le squadre si accingono a scendere in pista per gli ultimi giorni di test in programma a Losail. MotoGP, Moto2 e Moto3 dovranno ottimizzare il più possibile il tempo a disposizione, perfezionando gli ultimi dettagli in vista del GP inaugurale (Qatar 26-28 marzo).

Programma Test ufficiali Qatar



05/03/2021 | MotoGP – Shakedown Test

06-07/03/2021 | MotoGP – Test Days 1

10-12/03/2021 | MotoGP – Test Days 2

19-21/03/2021 | Moto2/Moto3 – Test Days

Matteo Pittaccio

