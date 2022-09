Turno fortunatamente asciutto, quello della Superpole della WSBK a Magny Cours, cosa che ha permesso a Rea e Razgatlioglu di stampare lo stesso miglior tempo della griglia (e del weekend). Prende la pole Rea in base al secondo miglior giro registrato. Terza piazza per Redding, quarto Bautista

FINALMENTE L’ASCIUTTO

Chiamarlo sole sarebbe esagerato, ma Magny Cours finalmente regala alla WSBK una sessione di Superpole asciutta. La temperatura a terra rimane comunque abbastanza fresca, situazione nuova per questo 2022 per le SBK. Lo dimostra anche la caduta nelle FP3 di Jonathan Rea, che sta trovando qualche difficoltà sul dry per avere il feeling giusto con la gomma anteriore.

The timing screens light up red as everyone finds time and Rea goes top! 🔥 #FRAWorldSBK 🇫🇷 pic.twitter.com/hGHtYKO3TC — WorldSBK (@WorldSBK) September 10, 2022

BAUTISTA SHOW

Le temperature hanno costretto tanti piloti a trovare un sistema alternativo per andare forte. L’esempio più eclatante è stato il giro di Alvaro Bautista, con la Ducati V4R che ballava e muoveva anche sui rettilinei alla ricerca di un grip richiesto dal pilota che però la pista non concedeva. Il ducatista però si è dovuto accontentare della quarta piazza, sopravanzato da Redding per la prima fila.

REA = RAZGATLIOGLU

Il risultato finale è stato davvero incredibile. Nell’ultimissimo giro disponibile Toprak Razgatlioglu si è trovato davanti Luca Bernardi, che nel T1 lo ha leggermente rallentato. Non contento, il turco si è messo a spingere a vita persa, recuperando ogni settore e giungendo al traguardo con lo stesso identico tempo di Jonathan Rea, 1’36”124. Con il medesimo tempo, è Rea a conquistare la pole position (vale il secondo tempo stampato, 36 e 1 per Rea), mentre Toprak dovrà accontentarsi di partire dalla seconda posizione. Gerloff conquista la quinta piazza davanti ad Alex Lowes, Rinaldi, Bassani e Baz. Chiude la top10 Phillip Oettl con la Ducati del team GoEleven.

WSBK 2022 MAGNY COURS, SUPERPOLE

Alex Dibisceglia

